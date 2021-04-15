Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля ознакомился с реконструкцией международного аэропорта Самарканда, сообщила пресс-служба главы государства.

Проектом предусмотрено строительство нового пассажирского терминала, взлётно-посадочной полосы, стоянок и других объектов. На сегодня завершена взлётно-посадочная полоса длиной 3105 метров и шириной 60 метров, на ней устанавливается светосигнальное и аэронавигационное оборудование.

Новый терминал получит современный дизайн и сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Прежняя пропускная способность аэропорта — 400 пассажиров.

«Главной целью должно быть удобство аэропорта для людей. Для этого необходимо применять „умные“ технологии, сделать так, чтобы обслуживание было недорогим, качественным и быстрым», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Также возводятся 24 стояночных места для самолётов различного размера. Три стоянки будут предназначены для противообледенительной обработки.

Кроме того, в аэропорту будут организованы услуги карго. Президент поручил повысить конкурентоспособность грузоперевозок.

«Чтобы услуги карго были стабильными и выгодными, необходим постоянный поток грузов. Для этого следует обеспечить дешевизну и скорость обслуживания самолётов, отгрузки и доставки грузов, привлечь к этому и другие авиакомпании. Кроме того, область, увеличив производство экспортоориентированной плодоовощной продукции, сможет доставлять её на мировой рынок напрямую через этот карго-центр», — отметил он.

Обновлённый аэропорт намечено сдать в эксплуатацию в сентябре этого года. После открытия он начнёт работать в режиме открытого неба.

Международный аэропорт Самарканда был построен в 1967 году.