Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом отменила требование о проведении пятничных намазов только на открытых площадках мечетей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Решение основано на предложении Управления мусульман и Комитета по делам религий и начнёт действовать с этой пятницы — 24 сентября.

С июля ежедневные и пятничные намазы в мечетях было рекомендовано проводить только на открытых площадках (двор мечети, внутренние улицы, прилегающие к мечетям) с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

С середины августа проведение пятничной молитвы разрешено в мечетях, чьи сотрудники и служащие имеют сертификат о вакцинации, а допускать на молитву можно только посетителей, у которых есть сертификат (за исключением тех, кто имеет противопоказания). Такие же требования были адресованы религиозным организациям и других конфессий.

Как мы уже писали, с 20 сентября в стране также разрешается проведение массовых мероприятий и смягчается условие проведения свадеб и других семейных мероприятий — приглашать на них можно до 100 человек (до этого — 50).

В воскресенье в Узбекистане был подтверждён 501 новый случай коронавируса — это самая низкая цифра с 17 июля (общее число случаев достигло 168938), скончалось 4 человека (1192). Кроме того, за день официально подтверждено 95 случаев пневмонии (26272 с 5 июля), скончался 1 человек (215 с 5 июля).