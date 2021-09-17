Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) отметил рост продаж на рынке автомобилей в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили «Газете.uz» в организации.

В августе количество сделок купли-продажи автомобилей существенно выросло. Так, по сравнению с июлем рост составил 21,4%. Однако, если сравнить с августом 2020 года, то спрос на отечественном авторынке показал снижение на 8,6%. По данным ЦЭИР, это объясняется рядом причин, в частности, «сформировавшимся отложенным спросом после введенного в июле прошлого года локдауна».

Первичный и вторичный авторынок в 2021 году. Источник: ЦЭИР.



Несмотря на существенный рост в августе продажи на авторынке не достигли докарантинного уровня. Так, по сравнению с августом 2019 года продажи автомобилей снизились на 5,1%.

В первую очередь, на активность на отечественном авторынке продолжает оказывать давление глобальный дефицит микрочипов, вызванный пандемией коронавируса, который увеличивает время поставок.

Рост рынка в основном поддерживался за счёт купли-продажи поддержанных машин. Если продажи новых авто в августе (12,1 тысячи) снизились на 34,9% по сравнению с прошлым месяцем (18,5 тысяч), то на вторичном рынке — выросли на 57,6% (45,3 тысяч).

Эксперты центра объясняют снижение продаж новых автомобилей временной приостановкой производства на Асакинском автозаводе UzAuto Motors с 15 июля по 21 августа этого года в связи с монтажными и пусконаладочными работами, которые позволят производить новые модели — Chevrolet Onix и Tracker.

Первичный и вторичный авторынок в 2021 году. Источник: ЦЭИР.



В разрезе регионов самые высокие темпы роста продаж наблюдались в Ташкенте (97,2%), Кашкадарьинской (36,2%), Ферганской (20,4%), Навоийнской (27,7%), Андижанской (12%) и Сурхандарьинской (2,9%) областях, а также в Каракалпакстане (3,8%).

В августе 2021 года было зарегистрировано 10,6 тысяч новых легковых автомобилей (снижение к июлю — 38,5%). Из них 1021 (10,7%) — иномарки.

В целом за январь-август по всей в стране было продано 122,4 тысяч новых автомобилей, в том числе 6,2 тысяч иномарок.

Доля продаж новых отечественных авто и иномарок за январь-июль 2021 года. Источник: ЦЭИР.



«Газета.uz» ранее сообщала, что в Узбекистане за первые месяцев с начала года произведено 124,9 тысячи автомобилей, что на 25,9% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Наибольший спад наблюдается в производстве моделей Nexia и Spark. Компания ранее связала это с глобальным дефицитом микросхем.