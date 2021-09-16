16 сентября определился победитель международного тендера на строительство ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Интерес к участию в тендерных торгах проявили порядка 70 зарубежных компаний. В предквалификационном отборе участвовали 16 компаний из Китая, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, России, Сингапура, Чехии и Франции, отбор прошли 12 из них.

В финальной стадии тендера конкурировали эмиратская Abu Dhabi Future Energy company (Masdar), ACWA Power (Саудовская Аравия) и Voltalia (Франция).





Подебителем тендера признана энергетическая компания ACWA Power с тарифом 2,5695 цента за кВт*ч (около 274 сумов) выработанной электроэнергии. Резервным победителем объявлена компания Masdar с тарифом 2,655 цента.

В соответствии с инвестиционными обязательствами ВЭС будет введена в эксплуатацию к середине 2023 года. Запуск электростанции позволит обеспечить выработку 400 млн кВт*ч экологически чистой электроэнергии в год, сообщила пресс-служба МИВТ.

Электростанция расположится на территории Караузякского и Берунийского районов Каракалпакстана. Объём привлекаемых прямых иностранных инвестиций для реализации проектов оценивается в 140 млн долларов.

Проект является частью программы правительства Узбекистана, направленной на диверсификацию энергетического баланса страны за счёт внедрения альтернативных источников электроэнергии. Его реализация будет способствовать достижению цели по доведению доли объёма электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в общем энергетическом балансе до 25%, обеспечению электроэнергией порядка 110 тысяч домохозяйств, снижению выбросов в атмосферу углекислого газа на 157 тысяч тонн в год, а также созданию более 1000 новых рабочих мест в период строительства.

В феврале прошлого года Минэнерго подписало два соглашения с ACWA Power. Один из них — о строительстве ветряной электростанции мощностью 500−1000 МВт на 0,55−1,1 млрд долларов. Строительство электростанции планируется в Навоийской области. Сейчас определяется потенциальная площадка для строительства, запустить электростанцию планируется в 2022 году.

В марте 2020 года Министерство энергетики и ACWA Power подписали 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии общей стоимостью 1,2 млрд долларов. Электроэнергию будет вырабатывать газотурбинная электростанция мощностью 1500 МВт, которую компания построит в Ширине Сырдарьинской области.