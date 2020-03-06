Министерство энергетики Узбекистана и саудовская энергетическая компания ACWA Power подписали 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии общей стоимостью 1,2 млрд долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

Электроэнергию будет вырабатывать газотурбинная электростанция мощностью 1500 МВт, которую ACWA Power построит в городе Ширин Сырдарьинской области. Ранее сообщалось, что компания начала работу по изучению грунта перед началом строительства на выбранной площадке. Как ожидается, новая станция будет вырабатывать до 10 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год.

Коэффициент полезного действия электростанции, как ожидается, будет превышать 60%, что позволит сэкономить почти вдвое больше природного газа по сравнению с объемом, который используется сейчас на действующей Сырдарьинской теплоэлектростанции, построенной в 1966 году.

Минэнерго подписало еще два документа с ACWA Power. Один из них — о строительстве ветряной электростанции мощностью 500−1000 МВт на 0,55−1,1 млрд долларов. Как сообщалось ранее, строительство ветровой электростанции планируется в Навоийской области. Сейчас определяется потенциальная площадка для строительства, а запустить электростанцию планируется в 2022 году.

Третий документ между Минэнерго и Air Products & Chemicals (США) и ACWA Power предусматривает подготовку специалистов энергетических и химических секторов в Узбекистане на базе колледжа в городе Ширин.