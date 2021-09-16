Проект строительства в Чирчике (Ташкентская область) мебельной фабрики IKEA был презентован президенту Шавкату Мирзиёеву в феврале в качестве предложения. Об этом 12 сентября на встрече с журналистами сообщил хоким области Даврон Хидоятов.

В феврале «Газета.uz» писала, что Даврон Хидоятов представил главе государства проект, который оценивался в 52 млн долларов. Позже в шведской компании заявили, что приход бренда в Узбекистан не запланирован.

«Наши предприниматели озвучили этот вопрос в качестве предложения. Мы тоже говорили, что есть такое предложение. Но нигде не было сказано, что будет именно этот проект. К примеру, вы — предприниматель, завтра придёте ко мне и скажете, что есть такой-то проект. После этого мы начнём изучать: потенциальный ли это инвестор, сколько он собирается вложить», — цитирует хокима Kun.uz.

Даврон Хидоятов подчеркнул, что вопрос с IKEA остаётся открытым. По его словам, «рано или поздно они всё равно придут в Узбекистан». Он назвал это естественным процессом, обусловленным дорогой рабочей силой в Европе.

Отвечая на вопрос, почему президенту был презентован не до конца согласованный проект, глава области сообщил, что велись переговоры с представительством IKEA в Турции, была достигнута предварительная договорённость.

«Мы никогда не говорим президенту то, чего нет. Наши партнёры вели переговоры с представительством компании IKEA (Inter IKEA Systems B.V.) в Турции и достигли соглашения. Это не произошло на пустом месте», — сказал хоким. Он добавил, что турецкие представители компании не ожидали такого широкого освещения вопроса в СМИ.