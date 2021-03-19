Шведский производитель мебели IKEA не планирует открывать фабрику на территории Узбекистана, сообщили в компании в ответ на запрос «Газеты.uz».

В информационной службе компании подчеркнули, что Inter IKEA Systems B.V. — всемирный франчайзер IKEA — постоянно ищет новые возможности для охвата большего числа людей концепцией шведского бренда.

«IKEA планирует выйти на 12 новых рынков до 2025 года. Узбекистан в этот план расширения не входит», — отметили в информационной службе компании.

Напомним, в начале февраля президенту Узбекистана были презентованы инвестиционные проекты, запланированные в Ташкентской области. Среди них называлось и открытие в Чирчике фабрики по производству мебели IKEA, общая стоимость проекта оценивается в 52 млн долларов.