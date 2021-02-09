В Чирчике в Ташкентской области планируется запуск «фабрики по производству инновационной мебели» от шведской IKEA. Об этом стало известно в ходе презентации инвестиционных проектов президенту Шавкату Мирзиёеву в понедельник.

Проект презентовал исполняющий обязанности хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов.





Как выяснила «Газета.uz», инициатором создания фабрики по производству мебели, согласно паспорту проекта, выступает ООО «IKEA». Производственная мощность составит 3200 единиц мебели на 17 млн долларов. Общая стоимость проекта оценивается в 52 млн долларов, из которых 10 млн долларов — собственные средства компании, 42 млн долларов — иностранные инвестиции.

Ожидается создание 320 рабочих мест. Объект разместится на площади в 5,5 га. Срок реализации составит 22 месяца.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году в Ташкентской области будет запущено 355 проектов стоимостью 1,6 млрд долларов. Из них 198 проектов относятся к промышленности, 81 проект — к сфере услуг, 76 проектов — к сельскому хозяйству.

IKEA — это транснациональная корпорация, основанная в Швеции в 1943 году 17-летним Ингваром Кампрадом. Она разрабатывает и реализует быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. Штаб-квартира расположена в Нидерландах. С 2008 года IKEA является крупнейшим в мире мебельным продавцом. Большинство магазинов и фабрик IKEA принадлежат INGKA, холдинговой компании, которая, в свою очередь, контролируется фондом Stichting INGKA — одним из 40 самых богатых фондов в мире. На конец августа Ingka Group владела 445 розничными магазинами IKEA в более чем 50 странах.