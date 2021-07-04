Социальные сети в Узбекистане необходимо заблокировать на месяц, чтобы молодёжь больше интересовалась книгами и газетами. Об этом на встрече с молодыми людьми 3 июля в Чартакском районе заявил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.
2 июля «Узкомназорат» сообщил, что использование ряда социальных сетей ограничено в Узбекистане в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны». Названия соцсетей не приводились, но наблюдаются перебои в работе Twitter, TikTok и ВКонтакте, а также мессенджере Skype.
Глава областной администрации, комментируя эту новость, предложил заблокировать соцсети на месяц.
«Вообще надо заблокировать [соцсети] на месяц и пересадить всех на книги, газеты… неприятные новости… нужно сделать так, чтобы они общались с родителями. Какой молодой человек сможет подойти к родителям и общаться с ними на протяжении часа. И взрослые тоже. Час не могут пообщаться. Но в интернете остаются на два часа, пол дня и на день. Сильно портится [молодёжь]», — отметил он.
Шавкатжон Абдуразаков считает, что «наша молодёжь должна больше сидеть за книгами, а не в интернете и играх».
«Должны заниматься спортом и получить благословение родителей. Потом они преуспеют в делах. Почему они не преуспевают? Потому что все бездельники, заполняют голову бесполезными новостями», — отметил хоким.
Глава Наманганской области также указал, что выступления некоторых людей из-за рубежа комментируют тысячи пользователей, а созидательная работа в стране воспринимается как обыденность.
«Когда выходит человек, который даже лицо не помыл, и выступает с обращением из-за границы, [под его публикацией] 1400 комментариев. А работу, проводимую в государстве, работу, проводимую по инициативе президента, строительство дорог, сетей водоснабжения, школ, детских садов, больниц все воспринимают как обыденность. „Должны сделать“. Как сделать? Раньше тоже были эти деньги, за 26 лет ничего же не произошло. За 5 лет столько изменений. Когда всё становится открытым, некоторые люди начинают требовать луну с неба», — сказал он.
По мнению хокима, необходимо уделять больше внимания чтению книг и газет.
«Почему Америка развивается, почему Индия быстро развивается, потому что каждый день, даже бездомный читает стопку газет. Я своими глазами видел — в Индии бездомным тоже раздают газеты. Они читают газеты, ищут работу и сами прикладывают усилия», — заявил Шавкатжон Абдуразаков.
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев назвал бесполезным закон, который ограничивает работу соцсетей за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны.
«Эта работа, которая кажется попыткой ограничить популярные сети в интернете под предлогом защиты личных данных граждан, может иметь более негативные последствия. Например, когда пользователи начинают использовать такие программы, как VPN, которые массово обходят ограничения, контроль полностью теряется. По крайней мере, мы заставим граждан стать нарушителями закона», — заявил парламентарий.
Депутат считает это решение «очень нелепым и абсурдным в век информации», назвав его «борьбой против танка с кетменём».
«Тишина при нарушении имущественных прав граждан, тишина при выселении дома, тишина при принудительном изъятии земли, тишина, когда фермер измучен в хлопотах. Но когда речь идет о защите его личной информации, [принимаются] кардинальные меры… Разве это не странно?», — задался вопросом Расул Кушербаев.
В начале 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым предусматривающее обязательное хранение персональных данных граждан Узбекистана в стране.
Ярослав К.
Невозможно силою заставить на правильный путь, прочтите хотя бы одну книгу про воспитание(((
Файзулло Хамидов
браво хокиму
Мухтар Газиев
В Америке, который он привёл в пример, там не блокировали никакие соц. сети.
Запретами и палками не заставишь полюбить книги!
Мухтар Газиев
Надо поменять хокима Наманганской области
Mike Lindman
Весьма здравые предложения!
Фархад Мирахмедов
хорош придумывать всякие экзотические способы побуждения молодежи к чтению книг. я предложил президенту, когда он только им был избран и выступил с инициативой побуждения молодежи к чтению книг, принимать на вступительных экзаменах сочинение на свободную тему или по каким нибудь книгам узбекских писателей, или говоря по новому ЭССЕ. вот тогда бы все начали читать книги. а так, это всего лишь благие пожелания.
AliyaSha
Правильно! Золотые слова! А ещё на всякий случай отключить свет, газ и воду, чтобы от культуры не отвлекались.
Дамир Валитов
“Уж коли зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь.“ прям цитатой из комедии Горе от ума, можно это заявление назвать.
Насчёт Индии конечно прав, сам видел очень читающая страна. Цена детских красивых развивающих книжек 1,5-3 доллара,. У нас почем нынче такие? С нашими доходами и ценами не начитаешься книжек в твердом переплете. Книга Аламжонова стоит 40 тысяч в электронном формате. Почему бы не сделать бесплатно? Ведь сам Автор пишет, что его целью не было получение прибыли. Покажите сами на примере. Раздайте людям бесплатно.
WoW Clash
А что так слабо то… Запретите авто, пересадите на ишаков — смертность от ДТП снизится. Разрушьте электростанции — люди точно технологиями пользоваться не будут, книжные станки заработают. Отмените демократию, введите шариат — молодёжь под страхом быть забитыми камнями точно манавиятными станут. Да и образование тоже не нужно, отменяйте, пусть в медресе книги святые изучают. А то понаберутся ереси, и строчат в своих интирнетах…
Erkin igamberdiev
Что за бред….Пусть этот слуга народа на собственном примере покажет как это будет выглядеть… Бьюсь об заклад, его и на день не хватит
Алексей Николаевич
В книгах и газетах не пишут про современных казнокрадов. Зачетный хоким)))
Elena Elena
Пусть хокимы занимаются улучшением благосостояния вверенных им жителей, а родители сами разберутся с воспитанием своих детей и с тем, чем им заниматься — книги читать, в интернете сидеть или пахать.
У меня встречное предложение — надо чиновников в общественный транспорт пересадить, выделив им вместо служебных машин проездной, также выделить им в бетонных новостройках жильё, вызволив их из своих замков, которые неблаготворно влияют на их мысли, зарплату установить им как простому смертному, тогда может они станут патриотами своей страны и полезные мысли о народе в голову начнут им приходить.
тарас ильенко
Они там в своих хокимиятах вообще с ума посходили. Живут в какой-то абстракции и творят что хотят.
WoW Clash
Только по официальным данным в Индии около 2 млн бездомных. Большая часть население проживает в трущобах, которые домами то назвать сложно. Правительство туда даже туристов отправляет, ознакомиться, так сказать, с культурой. 286!!! млн вообще читать не умеют. Есть предположение, что газеты им для другого нужны…
Хусан Таджибаев
Глупое и страшно смешное предложение.