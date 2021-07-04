Социальные сети в Узбекистане необходимо заблокировать на месяц, чтобы молодёжь больше интересовалась книгами и газетами. Об этом на встрече с молодыми людьми 3 июля в Чартакском районе заявил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.

2 июля «Узкомназорат» сообщил, что использование ряда социальных сетей ограничено в Узбекистане в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны». Названия соцсетей не приводились, но наблюдаются перебои в работе Twitter, TikTok и ВКонтакте, а также мессенджере Skype.

Глава областной администрации, комментируя эту новость, предложил заблокировать соцсети на месяц.

«Вообще надо заблокировать [соцсети] на месяц и пересадить всех на книги, газеты… неприятные новости… нужно сделать так, чтобы они общались с родителями. Какой молодой человек сможет подойти к родителям и общаться с ними на протяжении часа. И взрослые тоже. Час не могут пообщаться. Но в интернете остаются на два часа, пол дня и на день. Сильно портится [молодёжь]», — отметил он.

Шавкатжон Абдуразаков считает, что «наша молодёжь должна больше сидеть за книгами, а не в интернете и играх».

«Должны заниматься спортом и получить благословение родителей. Потом они преуспеют в делах. Почему они не преуспевают? Потому что все бездельники, заполняют голову бесполезными новостями», — отметил хоким.

Глава Наманганской области также указал, что выступления некоторых людей из-за рубежа комментируют тысячи пользователей, а созидательная работа в стране воспринимается как обыденность.

«Когда выходит человек, который даже лицо не помыл, и выступает с обращением из-за границы, [под его публикацией] 1400 комментариев. А работу, проводимую в государстве, работу, проводимую по инициативе президента, строительство дорог, сетей водоснабжения, школ, детских садов, больниц все воспринимают как обыденность. „Должны сделать“. Как сделать? Раньше тоже были эти деньги, за 26 лет ничего же не произошло. За 5 лет столько изменений. Когда всё становится открытым, некоторые люди начинают требовать луну с неба», — сказал он.

По мнению хокима, необходимо уделять больше внимания чтению книг и газет.

«Почему Америка развивается, почему Индия быстро развивается, потому что каждый день, даже бездомный читает стопку газет. Я своими глазами видел — в Индии бездомным тоже раздают газеты. Они читают газеты, ищут работу и сами прикладывают усилия», — заявил Шавкатжон Абдуразаков.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев назвал бесполезным закон, который ограничивает работу соцсетей за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны.

«Эта работа, которая кажется попыткой ограничить популярные сети в интернете под предлогом защиты личных данных граждан, может иметь более негативные последствия. Например, когда пользователи начинают использовать такие программы, как VPN, которые массово обходят ограничения, контроль полностью теряется. По крайней мере, мы заставим граждан стать нарушителями закона», — заявил парламентарий.

Депутат считает это решение «очень нелепым и абсурдным в век информации», назвав его «борьбой против танка с кетменём».

«Тишина при нарушении имущественных прав граждан, тишина при выселении дома, тишина при принудительном изъятии земли, тишина, когда фермер измучен в хлопотах. Но когда речь идет о защите его личной информации, [принимаются] кардинальные меры… Разве это не странно?», — задался вопросом Расул Кушербаев.

В начале 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым предусматривающее обязательное хранение персональных данных граждан Узбекистана в стране.