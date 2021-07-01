Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на Форуме молодёжи 30 июня, отдельно остановился на вопросе роста преступности среди молодёжи и упомянул «неподобающие действия» некоторых тиктокеров, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Лично меня как главу государства серьёзно волнует рост преступности, наркомании, алкоголизма и семейных разводов среди молодёжи, их попадание под влияние деструктивных и радикальных течений. Тот факт, что за прошедшие 5 месяцев более 7000 молодых людей совершили преступления и в настоящее время почти 40 тысяч состоят на профилактическом учёте, показывает, что наши переживания не напрасны», — сказал президент в своей речи.

Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал некоторых молодых граждан, которые снимают на видео и выкладывают в социальные сети свои «неподобающие действия».

«Меня сильно расстроили недавние некрасивые случаи в социальных сетях, то есть неподобающие действия некоторых невоспитанных молодых людей, совершённые у памятников Алишеру Навои, Амиру Темуру, Скорбящей матери. Куда смотрят их родители, дедушки и бабушки, учителя и наставники, в том числе, махалля, работающие с молодёжью ответственные лица?», — задался вопросом глава государства.

Президент подчеркнул, что наказание за такие правонарушения будет ужесточено. По его словам, если не предотвратить такие инцидент сегодня, то завтра будет поздно.

«В нашем обществе не должно быть места таким негативным проявлениям, которые вовсе не подобают молодёжи нашей родины и позорят всех нас. Если понадобится, мы усилим дисциплинарные меры в отношении лиц, которые будут неуважительно относиться к священным ценностям, символам и святыням нашего народа. Если мы сегодня не предотвратим такие деструктивные действия, то завтра будет поздно», — указал он.

Шавкат Мирзиёев также задался вопросом, почему ответственные за воспитание молодёжи хранят молчание.

«Здесь кое-что заставляет меня задуматься. Почему организации, которые непосредственно ответственны за воспитание молодёжи, родители, педагогические коллективы не реагируют на такие вопросы оперативно и принципиально?», — спросил он.

Глава государства подчеркнул, что требованием нынешнего времени является «использование любой возможности и трибуны для совместного, открытого и прозрачного обсуждения проблем и недостатков, которые мешают реформам».

«Если мы сами не сделаем это, никто не придёт извне и не сделает для нас. Поэтому нужно расширить полномочия и усилить ответственность, изменить и кардинально усовершенствовать методы работы первого заместителя директора Агентства по делам молодёжи, заместителей хокимов областей, районов и городов по вопросам молодёжи, соответствующих проректоров вузов», — подчеркнул президент.

В начале мая двое молодых людей из Самарканда, записавшие видеоролик для социальных сетей, где «высмеяли образ Алишера Навои», были арестованы на 15 суток. Тогда в областном УВД охарактеризовали их действия как «неподобающие».

В Андижане тиктокера, который забрался на памятник «Скорбящей матери», также арестовали на 15 суток.

В апреле несколько других молодых людей, которые инсценировали в Ташкентском метрополитене свадьбу и распространили видео в соцсети TikTok, были оштрафованы на 980 тысяч сумов каждый. Они были привлечены к ответственности по статьям «нарушение правил борьбы с эпидемиями», «нарушение правил пользования метрополитеном» и «мелкое хулиганство».