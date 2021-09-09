Президент Шавкат Мирзиёев 9 сентября на X съезде партии УзЛиДеП, где должна быть утверждена кандидатура от партии на октябрьских выборах главы государства, высказался об Афганистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Мы не пожалеем усилий, чтобы помочь принести мир и стабильность в соседний Афганистан, страдающему афганскому народу. Мы обязательно в партнёрстве будем реализовывать строительство железной дороги „Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“, а также стратегические и важные проекты в сфере энергетики, торговли и промышленности», — заявил он.

Глава государства, выступая со своей предвыборной программой, также отметил, что Узбекистан будет укреплять деятельность в органах и учреждениях ООН, в глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях.

«Будут предприняты конкретные практические шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию и углублению интеграционных процессов с Евразийским экономическим союзом», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, 7 сентября движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана. Узбекистан приветствовал это событие и выразил готовность к «развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия» с новыми госорганами страны. В свою очередь, представитель «Талибана» Анас Хаккани заявил, что талибы ценят позитивную реакцию узбекских властей.

В мае Шавкат Мирзиёев отмечал, что «для Узбекистана важно обеспечить достижение конкретных, ощутимых результатов взаимодействия с ЕАЭС в качестве наблюдателя».