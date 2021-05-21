Узбекистану важно достичь конкретных результатов взаимодействия с ЕАЭС в качестве наблюдателя. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции.

«Ещё раз подчеркну, что для Узбекистана важно обеспечить достижение конкретных, ощутимых результатов взаимодействия с ЕАЭС в качестве наблюдателя. В этих целях считаем необходимым последовательно развивать системное сотрудничество, в том числе по вопросам упрощения процедур перемещения товаров, капитала, трудовых ресурсов и услуг. Рассчитываем на открытый и конструктивный диалог. Уверен, что такое партнёрство откроет новые возможности, придаст дополнительный импульс устойчивому развитию экономик и росту благосостояния населения наших стран», — сказал он.

В своём выступлении президент перечислил задачи, «требующие скоординированных подходов в нынешних непростых условиях». Среди них — наращивание торговых отношений и активное развитие промышленной кооперации ведущих предприятий и регионов стран-участников и стран-наблюдателей ЕАЭС.

«Мы видим большой потенциал сотрудничества в реальном секторе экономики, а также в области обеспечения продовольственной безопасности», — добавил он.

Кадр трансляции заседания.

Катализатором углубления экономических связей, по мнению главы страны, также является транспортно-транзитная сфера. Президент отметил, что в этой сфере требуют решения такие вопросы, как ускорение прохождения грузов через границы, гармонизация стандартов, оптимизация времени работы контрольно-пропускных пунктов и совершенствование процедур пересечения границ.

«Кроме того, мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит груза», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинацией населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения», — предложил глава государства.

Кроме того, Узбекистан рассматривает возможность подключения к работе действующих в рамках ЕАЭС цифровых платформ по налоговому и таможенному администрированию, промышленной кооперации, трудовой миграции и туризму, добавил президент.

Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в декабре прошлого года. Президент тогда отмечал, что такой статус позволит стране выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, «более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамках объединения».