Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Юсупа Кабулжанова.

«Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране», — говорится в тексте.

Узбекистан выражает готовность к «развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана», подчёркивается в заявлении.

Накануне движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Хасан Ахунд, глава совета руководства движения, вице-премьера — глава политического офиса талибов Абдул Гани Барадар.