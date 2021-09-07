Движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана, сообщило РИА Новости.

Ключевые посты с приставкой «исполняющий обязанности» заняли:

и. о. премьер-министра — Хасан Ахунд (глава совета руководства «Талибана», глава МИДа с 1996 по 2001 год);

и. о. вице-премьера — Абдул Гани Барадар (глава политофиса движения);

и. о. второго вице-премьера — Абдул Салам Ханафи (замглавы политофиса);

и. о. министра обороны — Мохаммад Якуб (заместитель лидера талибов);

и. о. министра внутренних дел — Сараджуддин Хаккани (глава группировки «Сеть Хаккани»);

и. о. главы разведки — Абдул Хак Васик;

и. о. министра иностранных дел — Амир Хан Мутаки (бывший представитель руководства движения);

и. о. министра экономики — Мохаммад Ханиф;

и. о. министра финансов — Хедаятулла Бадри;

и. о. главы Центробанка Афганистана — Мохаммад Идрис.

В сообщении уточняется, что объявленный состав правительства временный.

Напомним, ряд стран и ООН заявляли ранее, что основное условие признания правительства, сформированного талибами, — его инклюзивность, в нем должны быть представлены различные этнические группы в стране.

«Международное сообщество в целом должно объединиться и использовать единственный имеющийся рычаг — интерес „Талибана“ к обретению легитимности и признания», — подчеркивал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.