В ближайшие пять лет планируется привлечь 120 млрд долларов в экономику Узбекистана, в том числе не менее 70 млрд долларов иностранных инвестиций. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая с предвыборной программой «Стратегия Нового Узбекистана» на съезде Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 9 сентября.

Для обеспечения высоких темпов роста экономики Узбекистана намечено принять отдельную Стратегия привлечения иностранных и внутренних инвестиций до 2026 года.

В рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в течение следующих пяти лет планируется привлечь инвестиции на 14 млрд долларов сферы транспорта, дорожного строительства, водного хозяйства и другие сферы.

С 2022 года за счёт расширения налоговых льгот по амортизации основных средств в распоряжении более 130 тысяч предпринимателей должно оставаться около 2−2,5 трлн сумов ежегодно.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев анонсировал создание Банка развития Узбекистана для финансирования работ в промышленности и создания инфраструктуры в регионах. О создании такого банка с капиталом в 500 млн долларов говорилось ещё в феврале 2019 года.

По словам президента, экспортный потенциал страны вырастет в 1,7 раза — до 30 млрд долларов в 2026 году. По данным Госкомстата, в 2020 году экспорт составил 15,1 млрд долларов.

Доля сырья в экспорте снизится с нынешних 46% до 23%, а объём готовой продукции увеличится в 2,5 раза, заявил он.

В рамках программы GSP+ планируется экспортировать более 2000 наименований готовой продукции в страны Европы.

«Начиная со следующего года, на основе идеи „Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции“ будет реализована целевая программа по отбору 200 экспортеров на основе открытого конкурса, всесторонней поддержке и превращению их в ведущих экспортеров», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев ранее анонсировал снижение НДС до 12% с 2023 года, уменьшение налога на имущество, введение единого налога на недвижимость и другое. Кроме того, за пять лет ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,6 раза. «Таким образом, к 2030 году мы увеличим доход на душу населения до более $4000 и создадим фундамент для вхождения в список стран с доходом выше среднего», — сказал он.