Министерство инновационного развития сообщило о завершении предварительного статистического анализа результатов III фазы клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001, созданной Китайской академией наук, компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co в соавторстве с Узбекистаном.

Результаты испытаний объявлены на китайском фондовом рынке 27−28 августа текущего года, на сайте Министерства инновационного развития и сайте Reuters.

«Исследования генетики штаммов показали, что вакцина ZF-UZ-VAC2001 имеет общую эффективность 81,76% для всех штаммов, 92,93% — против штамма „альфа“ (обнаружен в сентябре 2020 года в Великобритании — ред.) и 77,54% — против штамма дельта (впервые выявлен в Индии в октябре 2020 года — ред.)» — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что препарат показал 100-процентную эффективность против смертельных случаев и тяжелых случаев. Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцина должна показать эффективность не менее 50%.

Мининноваций для сравнения указывает, что эффективность вакцины Pfizer составила 85%, AstraZeneca — 68%, тогда как вакцина Moderna показала высокую эффективность (94%) против «первичного» штамма («уханьский») и 76% — против штамма «дельта».

В общей сложности 28,5 тысяч добровольцев были зарегистрированы для участия в клинических испытаниях ZF-UZ-VAC2001 по всему миру, из них 14249 получили вакцину, а 14251 — плацебо.

«20 августа китайские партнеры опубликовали данные о группах вакцины и плацебо. У 647 из этих добровольцев диагностирован коронавирус, у 221 из них — через 7 дней после получения 3 дозы вакцины. 35 из заболевших получили вакцину, а 186 — плацебо. Это показывает, что вакцина показала эффективность 81,76% против всех штаммов коронавируса», — говорится в сообщении Мининноваций.

Согласно протоколу ВОЗ, после полной вакцинации необходимо выявить не менее 156 случаев заболевания, чтобы обнародовать результаты III фазы и провести статистический анализ. Результаты 3 фазы клинических испытаний вакцины ZF-UZ-VAC2001 были определены на основе анализа 221 участника с выявленным заболеванием, что «гарантирует более точный результат исследований».

Третья фаза международного многоцентрового клинического исследования вакцины началась 10 декабря 2020 года и охватила в общей сложности 29 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Исследования проводились в провинции Хунань (Китай), а также в Узбекистане, Индонезии, Пакистане и Эквадоре. Клинические исследования в Узбекистане проводят 8 специалистов компании Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, 30 ученых Центра передовых технологий Министерства инновационного развития, 112 медицинских работников Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения и других медицинских учреждений.

В колл-центре работают 32 сотрудника, они ежедневно держали связь с добровольцами, участвовавшими в клинических испытаниях, указали в Мининноваций.

Всего в клинических испытаниях приняли участие 6966 добровольцев из Узбекистана, 214 из которых лица старше 60 лет. Во время исследования каждый участник-доброволец был вакцинирован по схеме «вакцина/плацебо» тремя дозами с 28-дневным интервалом. У 13 из них зарегистрированы умеренные побочные эффекты, что составляет менее 0,002%. Достаточное количество антител было обнаружено в 95% случаев в отдельных группах.

«С 27 марта у добровольцев начали выявлять COVID-19. У 232 добровольцев ПЦР-тест показал положительный результат, у 52 из них была умеренная форма заболевания. Образцы положительных результатов ПЦР проверяли на наличие „британского“ штамма», — заявили в министерстве.

Кроме того, по данным Мининноваций, исследование также показало, что реакция человеческого организма на вакцину не различалась между теми, кто получил вакцину и плацебо.

«Таким образом, результаты клинических исследований подтверждают, что вакцина, созданная в соавторстве с Китаем и Узбекистаном, эффективна с точки зрения безопасности и предотвращения распространения коронавируса среди населения», — говорится в сообщении.

Ситуация с вакцинацией

По состоянию на 28 августа в Узбекистане использовано более 14 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили 9,39 миллиона человек, вторую — 3,4 миллиона, третью — 1,2 миллиона. Свыше 1,72 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

По данным на 22 августа всего в страну поставлено 17 миллиона 856 тысяч 540 вакцин от разных производителей:

370 тысяч доз «Спутник V»;

986 тысяч 480 доз AstraZeneca;

13,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001;

3 миллиона 60 доз Moderna.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября и получить, помимо других, вакцину Pfizer-BioNTech.

Накануне премьер-министр Абдулла Арипов одобрил государственную регистрацию вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V» производства компании Jurabek Laboratories. На первом этапе предприятие будет получать субстанции вакцин от китайского и российского партнёров. Сейчас компания занимается розливом китайско-узбекской вакцины во флаконы.