Из Китая в Узбекистан в воскресенье вечером доставлена новая партия из 3 миллиона доз китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в страну поставлено 17 миллиона 856 тысяч 540 вакцин от разных производителей:

370 тысяч доз «Спутник V»;

986 тысяч 480 доз AstraZeneca;

13,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001;

3 миллиона 60 доз Moderna.

По данным Минздрава, с 1 апреля по 21 августа в стране использовано 12,7 миллиона доз вакцин от коронавируса. Из них на первом этапе вакцинировано 8,9 миллиона человек, на втором — 2,8 млн человек, на третьем — чуть более 1 миллиона человек. Полный курс иммунизации прошли 1,47 миллиона человек.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября и получить, помимо других, вакцину Pfizer-BioNTech.

Накануне премьер-министр Абдулла Арипов одобрил государственную регистрацию вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V» производства компании Jurabek Laboratories. На первом этапе предприятие будет получать субстанции вакцин от китайского и российского партнёров. Сейчас компания занимается розливом китайско-узбекской вакцины во флаконы.