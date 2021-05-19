Из Китая в Ташкент в среду утром доставлена новая партия из 500 тысяч доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Накануне Узбекистан получил миллион доз этой вакцины. Ещё по миллиону было доставлено в апреле и в марте. Всего в страну поставлено 3,5 миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.

Вакцина ZF-UZ-VAC2001 — рекомбинантная вакцина, разработанная Институтом микробиологии Китайской академии наук и произведённая фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Её клинические испытания проводились в сотрудничестве с узбекскими учёными. Позднее компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата.

Ранее Узбекистан также получил 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) и 100 тысяч доз российского «Спутника V» (по 50 тысяч доз первого и второго компонентов).

По данным Минздрава, с 1 апреля по 18 мая в стране использовано 1,41 доз вакцины от коронавируса. Из них на первом этапе вакцинировано 1,12 миллиона человек, на втором — 286,3 тысячи человек.