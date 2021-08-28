Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 27 августа наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко орденом «Дустлик» («Дружбы»).

Награда присуждена «за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена».