Президент Узбекистана 24 августа подписал постановление «О совершенствовании администрирования налога на добавленную стоимость».

Документ принят для создания более благоприятных условий «добросовестным налогоплательщикам для исполнения ими своих налоговых обязательств». В нем учтены предложения, озвученные в рамках открытого диалога президента с предпринимателями, проведенного 20 августа.

С 1 октября 2021 года устанавливается порядок зачета сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате по фактически полученным товарам и услугам, использованным для экспортируемых товаров, вне зависимости от поступления валютной выручки на счета налогоплательщика в банке Узбекистана.

Эта возможность распространяется только на дисциплинированных налогоплательщиков, обеспечивающих своевременное поступление валютной выручки за прошедший год и не имеющих просроченную дебиторскую задолженность по экспортным контрактам.

В случае непоступления валютной выручки или ее части на счет экспортера в коммерческих банках Узбекистана в течение 180 календарных дней со дня выпуска товаров в таможенном режиме «экспорта» отнесенная сумма налога на добавленную стоимость к зачету либо ее соответствующая часть исключается из зачета в установленном порядке.

С 1 января 2022 года отменяется обязательное требование по отдельному обращению с заявлением в налоговые органы о возмещении или возврате отрицательной суммы налога на добавленную стоимость.

Налогоплательщик при представлении налоговой отчетности за соответствующий налоговый период вправе обратиться за возмещением или возвратом отрицательной суммы налога на добавленную стоимость, уведомив об этом налоговые органы.

До конца 2021 года будет разработан порядок взаимозачета сумм налога на добавленную стоимость, уплачиваемых при импорте товаров и реализации товаров и услуг. Он будет внедрен в порядке эксперимента до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в ходе диалога с предпринимателями президент Шавкат Мирзиёев анонсировал введение порядка возврата участникам специальных экономических зон излишне уплаченной или взысканной суммы НДС в течение 7 дней. Данная процедура, по его словам, позволит предпринимателям в короткие сроки возвратить НДС в среднем на 350 млрд сумов в год и увеличить оборотные средства.