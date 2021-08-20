Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в пятницу рассказал о планах по совершенствованию налоговой сферы и максимальному снижению налогового бремени на бизнес в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Что было сделано





По его словам, за последние три года виды налогов сократились с 16 до 9. Он напомнил, что до недавнего времени в пенсионные, школьные и дорожные фонды выплачивались 3,2-процентные сборы, что было «тяжелым бременем для бизнеса». Эти сборы вычитались из оборота независимо от прибыли предприятия, и их размер составлял не менее 20−25% от прибыли предприятия.

В связи с отменой этих сборов во внебюджетные фонды около 7000 предприятий освобождены от уплаты налогов в среднем на 6 трлн сумов в год.

Президент отметил, что ставки налогов на имущество, на доходы физических лиц и социального налога уменьшены вдвое. Например, налоговая нагрузка в транспортном секторе снизилась в 3 раза, в пищевой промышленности — в 2 раза, а в текстильной и электротехнической промышленности — на 20%.

«Особенно во время пандемии, несмотря на резкое увеличение наших затрат, налог на добавленную стоимость был снижен с 20% до 15%, социальный налог в наиболее пострадавших секторах был снижен с 12% до 1%, а налоги на имущество и землю были полностью отменены. Это, в свою очередь, позволило предпринимателям направить оставшиеся 2 трлн сумов в свой бизнес», — подчеркнул он.

Что планируется сделать





При этом предприниматели по-прежнему задают много справедливых вопросов о налоговых ставках и налоговом администрировании.

Во-первых, с момента вступления в силу нового Налогового кодекса в прошлом году 23 участника специальной экономической зоны обеспокоены сохранением прежних льгот. По этому поводу подали заявки более 70 предприятий, таких как совместное предприятие «АВП» из Сырдарьи и Steel Pipe Company из Ташкентской области, которые являются участниками СЭЗ.

«Хочу прояснить один момент: до принятия закона „О специальных экономических зонах“ в феврале 2020 года льготы, предоставляемые предпринимателям, зарегистрированным в экономических зонах, сохранятся. Это гарантируется законом. В частности, эти предприниматели были освобождены от налогов на имущество, землю и воду на срок до 10 лет, в зависимости от суммы инвестиций. Теперь к этим льготам добавится налог на прибыль, и в распоряжении бизнеса останется около 300 млрд сумов в год», — отметил президент.

Кроме того, для равной конкуренции на внутреннем рынке сырьё, импортируемое для производства экспортной продукции, освободят от импортных пошлин. Например, Jizzakh Toshtepa Textile, расположенная в Джизакской свободной экономической зоне, полностью экспортирует свою продукцию. За счёт этой льготы компания получит таможенную льготу в размере 2,2 млрд сумов на завезённое сырье и полуфабрикаты на 1 млн долларов.

«Но нужно четко понимать одну вещь. Мы проводим большие реформы, чтобы создать непрерывную цепочку налога на добавленную стоимость. Таким образом, будет введен порядок возврата участникам специальных экономических зон излишне [уплаченной или взысканной суммы] НДС в течение 7 дней», — сообщил глава государства.

Данная процедура позволит предпринимателям в короткие сроки возвратить НДС в среднем на 350 млрд сумов в год и увеличить оборотные средства.

Кроме того, при уплате НДС за ввозимые товары в рассрочку на 120 дней предпринимателям не будут начислять проценты и требовать у них залог.

Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность увеличением количества и размера некоторых штрафов, налагаемых налоговыми органами. Если в 2020 году 336 предприятий были оштрафованы на 51 млрд сумов, то за первые шесть месяцев этого года более 3000 предпринимателей получили штрафы на сумму более 900 млрд сумов.

Джамшид Кучкаров.

Президент поручил вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, министру финансов Тимуру Ишметову, председателю Государственного налогового комитета Шерзоду Кудбиеву, министру юстиции Русланбеку Давлетов и другим в течение месяца внести предложение об отмене практики наложения финансовых штрафов по результатам камеральной проверки налоговых органов.

Поэтому необходимо принимать серьезные меры по упрощению налогового администрирования, совершенствованию надзорных функций налоговых органов.

С 1 января 2022 года налоговые органы запустят сервис по формированию отчётности бизнеса через свои электронные программы. Поскольку сейчас 228 тысяч малых предприятий не имеют бухгалтеров. В результате около 32 тысяч предпринимателей, подавших налоговые отчёты с недостатками, были оштрафованы.

«Полностью будет отменена процедура применения финансовых санкций за несвоевременную сдачу отчетности», — подчеркнул глава государства.





Шавкат Мирзиёев сообщил, что получил предложения от более 50 производителей строительных материалов по снижению себестоимости продукции.

В частности, сейчас налог за пользование недрами составляет 14% от себестоимости цемента, 10% — асфальта, 7% — песчано-гравийной смеси.

Поэтому ставка налога за пользование недрами будет снижена в 2 раза за добычу нерудных полезных ископаемых, таких как песок, гравий, известняк, гипс, доломит. Благодаря этому около 1500 предприятий оставят в своём распоряжении 500 млрд сумов в год.

Президент отметил важность развития сферы услуг, которая может в короткие сроки создать новые рабочие места.

«Пандемия продолжается, и мы все, конечно, можем видеть, насколько сложно сектору услуг, особенно для предприятий общественного питания и туризма. В связи с этим в прошлом году от предприятий общественного питания и туризма поступило более 300 обращений на продление льгот», — сообщил он.

Шерзод Кудбиев.

В связи с этим до конца года освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество 13 тысяч предприятий общественного питания. За счёт этого у них останется дополнительно 30 млрд сумов. Сроки их задолженности в размере 35 млрд сумов по прочим налогам продлят до конца этого года, а погашение кредитов отсрочат.

Туристические компании и отели будут освобождены от туристических сборов сроком на 2 года. В распоряжении 2000 предпринимателей останется 150 млрд сумов.

Сегодня около 5000 предприятий имеют дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям. В связи с пандемией наложение штрафов на этих предпринимателей и взимание штрафов в размере 6 трлн сумов, которые наложены на сегодняшний день, будут приостановлены до конца этого года.

Согласно действующей процедуре, в дополнение к подаче отчёта по НДС предприниматели должны подать отдельное заявление в налоговые органы о возврате разницы по этому налогу. Это занимает лишнее время и создаёт волокиту для 14 тысяч предпринимателей.

Тимур Ишметов.

Министру финансов Тимуру Ишметову и главе ГНК Шерзоду Кудбиеву поручено детально изучить этот вопрос и ввести процедуру возврата НДС без дополнительных документов со следующего года.

Кроме того, руководитель предприятия «Саг-Агро» Камол Абдуллаев и более 200 других предпринимателей обратились с просьбой «взять в зачёт» уплаченный НДС в налоговые и таможенные органы.

У «Саг-Агро» была переплату по налоговой базе в размере 700 млн сумов, из-за чего компания была вынуждена уплатить таможне 1,4 млрд сумов НДС.

«Поэтому следующего года электронные базы данных налоговых и таможенных органов будут связаны между собой при исчислении налога на добавленную стоимость. То есть существующие в налоговых органах излишние платежи по НДС также будут учитываться при уплате таможенных платежей. Эта льгота будет доступна для более чем 10 тысяч предпринимателей», — подчеркнул президент.

На этой встрече президент также анонсировал создание при Минфине компании по управлению валютным риском. Кредиты предпринимателей в иностранной валюте на 1 млрд долларов по соглашению с банками будут переведены в национальную валюту.

Кроме того, планируется отменить лицензирование микрофинансовых организаций и дать им право принимать платежи и другие послабления.