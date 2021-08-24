Служба государственной безопасности 24 августа провела уничтожение очередной партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами страны в ходе борьбы с наркобизнесом по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Было сожжено около 1350 кг наркотиков.

На мероприятии журналистам сообщили о наркоситуации в Узбекистане за 2020 год. Информация подготовлена Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при Кабинете министров.

На развитие наркоситуации в Узбекистане влияет непрекращающееся наркопроизводство в Афганистане, отметили на мероприятии. По предварительной оценке международных экспертов в 2020 году посевные площади опийного мака в

этой стране составили около 224 тысячи га, а объем урожая опия — порядка 6300 тонн. При этом отмечается увеличение урожайности опия в ряде провинций Афганистана.

По данным НИАЦКН, в результате оперативно-профилактических мер правоохранительных органов в 2020 году выявлено 6032 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 20% больше, чем годом ранее (5026).

Из них 1814 (1701) составляют преступления, связанные со сбытом наркотиков, 304 (395) — с контрабандой, 1521 (1064) — с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 49 (43) — с содержанием наркопритонов и 2344 (1823) — прочие наркопреступления.

В 2020 году из незаконного оборота изъято более 1 т 542,3 кг (1 т 200,5 кг) наркотиков, что на 28,5% больше, чем в 2019 году. Из них: героин — 28,4 (40,9) кг, опий — 124,1 (224,6) кг, гашиш — 223,9 (111,6) кг, марихуана — 6928 (1364) кг, кукнар — 323,9 (62,9) кг, кокаин — 279,4 (0) кг, синтетические наркотические средства — 1229,7 (194,1) гр, другие виды наркотических средств (зутилон — аналог этилона амфетаминового ряда, метамфетамин, мефедрои, ЛСД (кислота лизергин) и другие виды, а также трамадол и другие наркосодержащие лекарства — 19,96 (23,8) кг.

За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров на территории Узбекистана по 53 (105) фактам задержано 55 (108) граждан иностранных государств. Основную часть лиц составляют граждане Афганистана — 23 (33), Таджикистана — 9 (26), Казахстана — 9 (18), Кыргызстана — 6 (10), России — 6 (10). В целом, у иностранных граждан изъято 303,2 (129,6) кг наркотических средств.

В ходе операции «Черный мак-2020» выявлено 973 (706) фактов культивирования наркосодержащих растений на общей площади 5737 (3226) кв. м, из них 3251 (2132) кв. м составили посевы опийного мака и 2486 (1094) кв. м посевы каннабиса.

Узбекистан продолжает работу по расширению международного сотрудничества в области контроля над наркотиками. Так, в сентябре 2020 года лаборатории Республиканского центра судебных экспертиз имени Х. Сулаймоновой при Министерстве юстиции и Главного экспертно-криминалистического центра МВД получили сертификаты международного стандарта ISO/IEC 17025:2019.

Напомним, в марте 2021 года Региональный офис УНП ООН при поддержке правительства Японии передал оборудование на 674 тысячи долларов на поддержку Офисов пограничного взаимодействия и межведомственных мобильных групп в Узбекистане для борьбы с наркотрафиком.

В мае для противодействия незаконному обороту наркотиков открылись два офиса пограничного взаимодействия на узбекско-таджикской границе.

Фото







