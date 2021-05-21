На контрольно-пропускных пунктах железнодорожных станций «Кудукли» (Узбекистан) и «Пахтаобод» (Таджикистан) на узбекско-таджикской границе 18 мая открылись два офиса пограничного взаимодействия (ОПВ), сообщила ASIA-Plus.

Офисы созданы при поддержке регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии в сотрудничестве с правоохранительными органами Узбекистана и Таджикистана.

Они организованы в рамках компонента по укреплению трансграничного сотрудничества, направленного на противодействие незаконному обороту афганских опиатов по северному маршруту подпрограммы 1 «Борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и предупреждение терроризма» Программы УНП ООН для государств Центральной Азии.

Работы по созданию офисов профинансированы Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL).

По данным ASIA-Plus, создано уже 19 подобных офисов на таджикско-афганской, узбекско-афганской, узбекско-таджикской, кыргызско-таджикской, узбекско-кыргызской, кыргызско-казахской и узбекско- казахской границах.