Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии передало оборудование для вновь созданных Офисов пограничного взаимодействия и межведомственных мобильных групп в Узбекистане.

Как сообщили «Газете.uz» в региональном офисе УНП ООН, 14 автомобилей, стратегическое, тактическое оборудование и офисную технику на 674 тысячи долларов получили Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками (НИАЦКН) при Кабинете министров, Государственный таможенный комитет, СГБ, МВД, Пограничные войска СГБ и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.





Оборудование передано в рамках грантового соглашения на 6,8 млн долларов, подписанного между УНП ООН и правительством Японии в феврале 2020 года и направленного на борьбу с наркотрафиком в Центральной Азии. На средства гранта предусматривалось создание Офисов пограничного взаимодействия в ЦА и межведомственных мобильных групп в Узбекистане.





В церемонии передачи оборудования приняли участие региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал, посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма, директор НИАЦКН Олим Нарзуллаев и другие.

Ранее оборудование на сумму более 500 тысяч долларов было предоставлено Государственному таможенному комитету для поддержки Ситуационного центра на базе центрального аппарата ведомства в Ташкенте, официальное открытие которого состоится в ближайшее время.