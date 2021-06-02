Президент Шавкат Мирзиёев 1 июня в ходе поездки в Сурхандарью ознакомился с генеральным планом Термезского международного торгового центра, сообщила пресс-служба главы государства.

Под этот центр выделено 26 га земли в Термезском районе. В центре общей стоимостью 75 млн долларов будут размещены терминалы по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке, а также продаже продукции.

Согласно проекту, на территории комплекса будет 1800 торговых точек, логистический центр вместимостью 50 тысяч, 2 гостиницы на 400 мест, больницы и пункты технического обслуживания автомобилей. На первых этажах корпусов планируется разместить магазины, на вторых — предприятия легкой промышленности.

Годовой товарооборот Международного торгового центра, как ожидается, составит 500 млн долларов, а объем услуг — 10 млн долларов. Через центр будет проходить экспорт на 192 млн долларов.

На начало строительства центра выделено 10 млн долларов из Фонда реконструкции и развития.

Глава государства поручил построить здания центра из легких конструкций, привлечь предпринимателей области к обслуживанию центра и экспорту, а также создать все необходимые условия для иностранных деловых людей. Он подчеркнул необходимость организовать с учетом накопленного здесь опыта аналогичные центры торговли в районах, граничащих с другими соседними странами.

Сдача в эксплуатацию Термезского международного торгового центра намечена на 2022 год.

Президент в ходе визита в регион также посетил пограничный таможенный пост «Айритом» в Термезском районе, единственный пропускной пункт на границе Узбекистана и Афганистана. Пост недавно был модернизирован, построены залы паспортного и таможенного контроля.





Таможенный пост оснащен в рамках программы «Цифровой Узбекистан — 2030». Установлен досмотровый комплекс Z-Portal с функцией сканирования автотранспортных средств с трех сторон. Благодаря минимальному уровню излучения сканирование не требует выхода водителя из машины. Все это позволяет досматривать до 200 автомобилей в час. На других таможенных постах страны пропускная способность составляет 20 автомобилей в час. В целом пограничный таможенный пост может обслуживать до 2000 пассажиров в сутки.

«В нынешних условиях это хорошее нововведение. Но мир меняется ежечасно. Пришло время выходить на новый уровень. Наряду с ситуационным центром здесь должен быть аналитический центр. Нужны новые предложения для повышения экономической эффективности и предотвращения рисков», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Уникальная особенность поста «Айритом» — он способен обслуживать одновременно поезда, автотранспорт и граждан. Для ускорения контрольно-пропускного процесса и создания удобства для пользователей работа ведется по принципу «одно окно». Для обеспечения безопасности установлены цифровые решения Adani и Rapiscan и система видеонаблюдения.