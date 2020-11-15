Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 ноября подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан».

Согласно документу, компаниям Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports поручено провести в ноябре переговоры с афганскими авиакомпаниями KamAir и Ariana Afghan Airlines, а затем подписать двустороннее соглашение. По итогам планируется с января 2021 года восстановить регулярные прямые авиарейсы между городами Ташкент, Кабул и Мазари-Шариф.

Кроме того, планируется ускорить реализацию проекта по строительству линии электропередачи «Сурхан-Пули-Хумри» мощностью 500 кВт. Соглашение о строительстве будет подписано после утверждения финансирования Азиатским банком развития. Строительство части ЛЭП на территории Узбекистана планируется завершить к марту 2021 года, а начать работы на территории Афганистана — в августе.

Документом также намечено довести объем взаимной торговли с Афганистаном до 2 млрд долларов к 2023 году. По итогам 2019 года товарооборот составлял 618 млн долларов, из них экспорт Узбекистана — 615,1 млн долларов.

Постановление также предусматривает принятие мер совместно с хозяйствующими субъектами по снижению цен на основным товары, такие как цемент, железо, сжиженный газ, мука, пшеница, яйца и растительное масло, экспортируемые в Афганистан, для обеспечения конкурентоспособности на афганском рынке.