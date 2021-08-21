Премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление Кабинета министров от 20 августа «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности эпидемиологической ситуации в Республике Узбекистан, связанной с коронавирусной инфекцией».

В документе отмечается, что совместное предприятие Jurabek Laboratories договорилась с компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical о производстве вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане. На первоначальном этапе субстанции препарата будет поставлять китайский партнёр.

Кроме того, Jurabek Laboratories достигла соглашения с российской компанией «Вакцина человека» о производстве вакцины «Спутник V» в стране. Аналогично на первом этапе субстанции вакцины будет поставлять российская сторона.

Правительство согласилось с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories. В порядке исключения, признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин, на основании представленных документов и сертификатов.

При этом ГУП «Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармотрасли поручено обеспечить в течение пяти дней экспертизу результатов лабораторных испытаний и регистрационных документов соответствующих вакцин производства Jurabek Laboratories.

В середине июля Узбекистан получил партию вакцины «Спутник V» в объёме 90 тысяч доз. В конце того же месяца было объявлено, что в августе Jurabek Laboratories начнёт выпуск этого препарата. Завод намерен производить 2 миллиона доз «Спутника V» и 10 миллионов доз китайско-узбекской вакцины в год.