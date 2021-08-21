Президент Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога с предпринимателями в пятницу заявил, что Узбекистан продолжит политику сокращения вмешательства в предпринимательскую деятельность, упрощения процедур, обеспечения неприкосновенности частной собственности, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, сейчас чрезвычайно усложнён процесс получения субсидий, предусмотренных для предпринимателей.

Для государственной поддержки предпринимателей внедрено более 80 видов субсидий. За прошедший период им выделено 2,3 трлн сумов. Однако более чем в 10 сферах, таких как дошкольное образование, народное образование, альтернативная энергетика, рыбоводство, птицеводство, каракулеводство, субсидии не работают, сказал глава государства.

Этот вопрос подняла руководитель ферганского частного детского сада. Причина, по её мнению, — в сложной процедуре выплаты субсидий и отсутствии цифровизации. Предприниматель для получения субсидии должен представить в среднем 5 документов и получить заключения 10 министерств и ведомств. На это уходит не меньше месяца.

Президент отметил, что 60% животноводов также считают сложным процесс получения субсидий. Поэтому с 1 января следующего года обращения по поводу выделения субсидий будут приниматься через «единое окно», количество государственных органов, участвующих в данном процессе, сократится в 2−3 раза.

В прошлом году в Узбекистане отменили 114 из более 400 лицензий и разрешений для предпринимателей. Также по 33 видам деятельности, по которым требуются лицензии и разрешения, введен уведомительный порядок. В настоящее время 30 видов лицензий и разрешений выдаются онлайн.

Со следующего года все разрешительные документы для начала предпринимательской деятельности будут оформляться в режиме онлайн. До конца 2021 года ещё почти на 30% будет сокращено количество требуемых лицензий или разрешительных документов.

По словам Шавката Мирзиёева, более 30 предпринимателей в сфере металлургии просят разрешить использовать индукционные печи. С 1 ноября этого года отменяются ограничения на использование современных индукционных печей, отвечающих всем техническим требованиям. При этом будет уделено особое внимание таким вопросам, как обеспечение качества продукции, полное соответствие производства единым стандартам и требованиям безопасности.

«В ходе любой проверки, мониторинга деятельности предпринимателей, проведения контрольных мероприятий обязательно должны быть соблюдены принципы справедливости и верховенства закона. Для этого Торгово-промышленной палате будут предоставлены полномочия участвовать во всех проверках с согласия предпринимателя и устанавливать действенный общественный контроль», — заявил глава государства.

Президент накануне также рассказал об изменениях в земельных отношениях и налоговой сфере.