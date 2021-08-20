Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями 20 августа остановился на вопросе совершенствования порядка выделения земель. По этому направлению поступило свыше 4000 обращений предпринимателей, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«В этом году мы начали серьезные реформы в этой сфере. Вчера я подписал закон, одобренный Олий Мажлисом. Без преувеличения можно сказать, что этот документ стал одной из величайших реформ в новейшей истории нашей страны», — заявил он.

Во-первых, документом создаётся прочная правовая база для введения земель в экономический оборот, превращения их в объект купли-продажи и залога.

Во-вторых, все земли разделены на две категории: земли сельскохозяйственного назначения и земли несельскохозяйственного назначения.

«Сельскохозяйственные земли — это наше бесценное национальное богатство, продовольственная безопасность, это повседневная жизнь простых сельских жителей. Поэтому эти земли только сдаются в аренду на основе открытого конкурса. Конкурс проводится для того, чтобы найти справедливый ответ на такой вопрос: „Кто имеет наибольшее право получить эту землю по каждому земельному участку?“ В этих конкурсах на равных будут участвовать и фермеры, и агрофирмы, и кластеры» — указал глава государства.

В-третьих, земля несельскохозяйственного назначения будет продаваться только на аукционах.

«За последние полтора года мы накопили достаточно опыта, чтобы прозрачно и открыто продавать землю на аукционах. Но в большинстве случаев земельные участки, выставленные на торги, выдавались не в удобных для предпринимателей местах, а в отдалённой местности, где нет инфраструктуры. Ни для кого не секрет, что хорошие земли различными путями выдавались напрямую на основании решения хокимов», — признал он.

Отныне земельные участки будут продаваться или сдаваться в аренду в качестве частной собственности на публичных аукционных торгах.

По его словам, многие могут задаться вопросом, в чём смысл приватизации земель, потому что с момента отмены частной собственности на землю прошло 3−4 поколения.

«Одно можно сказать точно: при приватизации земля не уменьшается и не увеличивается, а появляется её рыночная стоимость. Человек, у которого есть земля, становится настоящим собственником, владельцем капитала», — пояснил Шавкат Мирзиёев.





В-четвертых, многих предпринимателей беспокоит судьба земли, на которой расположен их бизнес.

«Земля, занимаемая в настоящее время этими предприятиями на праве владения, пользования или аренды, будет зарегистрирована как их собственность. То есть никто другой не может купить землю, только владелец земли имеет право ее приватизировать», — подчеркнул он.

В этом случае, в зависимости от типа земли, исходя из местоположения, земля будет приватизирована этим предприятиям на льготных условиях. Предприниматели смогут использовать землю в качестве высоколиквидного актива и залога.

В-пятых, отныне объекты государственной собственности будут продаваться с аукциона как единый имущественный комплекс вместе с землей, на которой они расположены. Предприниматели, покупающие здание, будут владеть закреплённой к нему землей на праве частной собственности.

Помимо утвержденной программы, до конца года на публичные торги будут выставлены еще 500 госактивов.

В-шестых, президент отметил, что необходимо составить четкий план развития региона, прежде чем выставлять новые земли на аукционах.

«Когда мы изучили опыт многих развитых стран, мы увидели, что нельзя передавать землю без плана. Сначала выбирается конкретная территория и разрабатывается ее „мастер-план“. Чётко определятся, где будет дом, где школа, где производство, и составляется план создания инфраструктуры. Только после этого земельные участки будут выставлены на продажу с конкретным проектом», — указал он.

Хокимам регионов вместе с кадастровым и архитектурным управлениями поручено организовать работу на основе этого опыта, определить точную площадь, утвердить план, а затем выставить земельный участок на аукцион.

Кроме того, в каждом регионе будут созданы специальные фонды, а выручка от продажи земли будет целиком останется в распоряжении районов и городов. Средства направят на создание и развитие инфраструктуры для предпринимателей.

До 1 ноября вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, хокимам областей вместе с экономическим комплексом поручено выставить на продажу минимум по 1000 земельных участков в каждом регионе. Кроме того, вдоль магистральных дорог на основе проекта на торги будет выставлено минимум по 200 земельных участков в каждом регионе.

Шавкат Мирзиёев 8 июня подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив. Хокимияты теперь не смогут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство и лишаются других полномочий. Виды земельных прав сокращаются с 6 до 3, земельные участки частному сектору выделяются на основе права собственности и аренды, а государственным организациям — на основе права постоянного пользования.

Министр юстиции Русланбек Давлетов рассказывал о коррупционных схемах и злоупотреблении полномочиями при выделении земель. Новый документ должен положить этому конец, отмечал он. Глава Минюста также уточнял, что для эффективного исполнения требований указа будут подготовлены 15 подзаконных актов с указанием регламента, порядка выделения земель, ужесточением наказания в сфере земельных отношений и других.