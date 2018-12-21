Компания «Узавтосаноат» выкупила остаток акций у американской корпорации General Motors и стала единственным акционером автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке, сообщил «Газете.uz» председатель правления «Узавтосаноата» Шавкат Умурзаков.

Бывший глава компании Умиджан Салимов, ныне работающий зампредседателя «Узавтосаноата», в конце мая сообщил, что в соответствии с решением правительства выкупаются акции автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке. На тот момент General Motors владели 10% акций.

Шавкат Умурзаков подтвердил полный выкуп акций, а также сообщил, что параллельно ведутся переговоры по выкупу акций моторного завода GM Powertrain Uzbekistan в Ташкенте. «Есть договор по моторному заводу GM Powertrain Uzbekistan на следующий год. У GM — 52% акций», — отметил он.

В конце октября компания «Узавтосаноат» и General Motors объявили о переходе на новую платформу сотрудничества — «Альянс GM Узбекистан». В рамках альянса стороны продолжают сотрудничество по производству автомобилей и двигателей в Узбекистане, а также продвижению и реализации автомобилей под брендами Chevrolet (на внутреннем рынке) и Ravon (на внешнем).

Совместное автопредприятие GM Uzbekistan было создано в марте 2008 года компаниями «Узавтосаноат» (75% акций) и General Motors (25%). Производственная мощность составляет 250 тысяч автомобилей в год.