В июле 2019 года ГУБДД МВД Узбекистана запустило специальный сайт по приëму видеозаписей о нарушениях ПДД: video.yhxbb.uz. Отправив видеозапись, можно получить вознаграждение в размере 5% от БРВ за счёт суммы штрафа, взысканного с нарушителя. Деньги можно по желанию отправить на благотворительность.

До 1 января 2021 года ГУБДД принимало записи нарушений, сделанные исключительно на автомобильные видеорегистраторы. Но теперь можно прикреплять видеозаписи с любых устройств видеосъёмки, включая камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны.

«Газета.uz» уже делала подробную инструкцию, как отправить видеозапись о нарушении ПДД и получить за это вознаграждение.

По состоянию на 10 августа статистика сайта рапортует: загружено около 470 тысяч правонарушений, из которых почти 165 тысяч отклонено. Получается, что административные инспектора ГСБДД отклоняют в среднем каждое третье правонарушение.

Понятно, что для этого бывают веские причины — низкое качество видеозаписи, нечитаемый номер и другие. Но порой решения сотрудников вызывают вопросы — : инспекторы могут отклонить нарушение даже при соблюдении всех требований к загружаемому видео, вместо более тяжёлого наказания оформить более лёгкое, либо вовсе «не заметить» нарушение в видеозаписи. Помимо этого, при рассмотрении видеороликов встречается и ряд других проблем.

Затягивание сроков рассмотрения видеозаписей

Согласно утверждённому правительством положению о порядке принятия и рассмотрения видеозаписей, у административных инспекторов ГСБДД есть 3 дня на рассмотрение и вынесение решения. Ответ о вынесенном решении должен быть предоставлен загрузившему видеозапись в 15-дневный срок в электронном виде.

Но на практике положение систематически нарушается, а срок рассмотрения может затянуться и до 14 дней.





Видео с нарушениями, загруженное 19 июля, рассматривалось 12 дней.





Другую видеозапись от 23 июля рассмотрели лишь спустя 10 дней — 2 августа.





Можно было бы связать такое положение с уменьшением штата сотрудников в сезон отпусков, но такая же ситуация наблюдалась и в мае.





Тут на рассмотрение ушло 13 дней.





А в данном случае инспектора рассматривали нарушение 14 дней.

Аналогичное затягивание сроков на 8 дней и 10 дней соответственно наблюдалось в марте, и даже в феврале — на 5 дней.

Мифический статус «не доставлено»

Некоторые видеозаписи с нарушениями ПДД после рассмотрения административным инспектором ГСБДД получают статус «Не доставлено».

Согласно инструкции на сайте video.yhxbb.uz, этот статус означает, что правонарушение не удалось направить в систему административной практики для вынесения постановления в связи с техническими проблемами.

Но на деле заявление, однажды получившее такой статус, больше его не меняет, и «технические проблемы» остаются навсегда. В итоге получается, что нарушение ПДД подтверждено административным инспектором, но вынесенное решение не дойдет до адресата и виновник не понесет заслуженное наказание в виде штрафа.





Такой статус могут получать видеозаписи, на которых запечатлены нарушения водителей служебных автомобилей c регистрационными номерами специальных серий.

Например, можно объехать стоящее впереди транспортное средство по встречной стороне дороги и не понести наказания.





А спустя 20 минут можно снова нарушить ПДД, не уступив дорогу детям на нерегулируемом пешеходном переходе, и остаться безнаказанным.





Замена тяжёлых наказаний более лёгкими

Нередки случаи, когда инспекторы вместо нарушений с большими штрафами находят в видеозаписях их менее наказуемые элементы.

По действующим ПДД, двойная сплошная линия разметки (1.3) разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более. Следовательно, её пересечение должно трактоваться, как выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Но зачастую инспектора трактуют пересечение двойной сплошной линии разметки банальным нарушением правил разметки. И вместо штрафа в 10 БРВ нарушитель получает штраф всего в 0,5 БРВ.

Например, можно обогнать по стороне дороги, предназначенной для встречного движения, и получить лишь штраф о нарушении разметки.

Или можно пересечь сплошную линию разметки (1.1), которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах, объехать затор по стороне дороги для встречного движения и отделаться минимальным штрафом.





Также можно объехать по встречной стороне транспортный поток, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, совершив сразу два нарушения ПДД, и получить минимальное наказание за нарушение правил разметки.





В приведённом ниже видеоэпизоде на дороге явно читаемая двойная сплошная линия разметки, а значит, пересекать и поворачивать налево в данном месте нельзя. Однако это не помешало водителю Gentra проехать по стороне дороги для встречного движения, пересечь разметку и повернуть налево. Инспектор вынес вердикт о простом нарушении разметки со штрафом в 0,5 БРВ.

Похоже, что нарушение правил разметки — это универсальный вердикт инспекторов, подходящий для любого случая. На видеозаписи ниже видно, как водитель автомобиля Epica проехал на запрещающий сигнал светофора. Рассматривающий нарушение инспектор увидел здесь лишь нарушение разметки. Вместо штрафа в 2 БРВ за проезд на запрещающий сигнал светофора водитель заплатит лишь 0,5 БРВ.





Игнорирование инспекторами очевидных нарушений ПДД

Порой административные инспекторы ГСБДД отклоняют видеозаписи, на которых явно видны нарушения ПДД, с причиной: «В представленном видео не было обнаружено достаточно признаков административного правонарушения».

Например, можно пересечь сплошную линию, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и обогнать транспортное средство в зоне действия знака «Обгон запрещен», но это не будет считаться нарушением.





Здесь работает светофор, явно запечатлена смена фаз и таймер обратного отсчета. Два водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, но инспектор отклонил нарушение с причиной «Светофоры горят не полностью. Не видно что светофоры работают правильно». Как тогда правильно должны работать светофоры?





Согласно ПДД, действие знака «Движение прямо» (4.1.1) распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен. Разворачиваться при наличии данного знака запрещено. Но инспектор посчитал, что оснований для наказания недостаточно.





В примере ниже исправно работают сигналы на основном и дублирующем светофоре с противоположной стороны. Инспектор с этим не согласился и отклонил нарушение. Три водителя, проехавшие на запрещающий сигнал светофора, остались безнаказанными.





Вольная трактовка ПДД и положения о рассмотрении обращений о нарушениях

Судя по решениям инспекторов, нарушение может быть и не быть одновременно. Видеозаписи ниже — два последовательных фрагмента одного и того же момента.

Ташкент, МКАД в районе Военного госпиталя, законопослушные водители стоят в пробке. Но их более находчивые собратья решают по цепочке объехать пробку по разделительной полосе. В первом фрагменте инспектора посчитали всех виновными и вынесли решение о штрафе в 0,5 БРВ.





А в аналогичном последующем фрагменте нарушителей не оказалось.

В итоге остается вопрос — то, что запечатлено на видеозаписи, всё-таки нарушение ПДД или нет?

Рассматривающие видеозаписи инспекторы могут с лёгкостью отклонять нарушения под надуманным предлогом и трактовать положение на свое усмотрение.

На представленной ниже видеозаписи видно, что водитель при приближении к светофору остановился на мигающий разрешающий сигнал светофора после пересечения фактически стертой стоп-линии передними колесами.

Пункт 15.2 ПДД гласит: водитель, который вынужден остановиться из-за образовавшегося впереди затора, не должен выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если он создает препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Таким образом, водитель остановился с целью соблюдения данного пункта.

Включившийся запрещающий сигнал светофора не стал помехой для четверых водителей, но инспектор отклонил нарушение в видеозаписи под предлогом «Предоставьте видео, соблюдая ПДД». Хочется задать вопрос инспектору: какой именно пункт ПДД нарушил водитель, загрузивший видеоролик? Даже если он нарушил ПДД, каким образом и на основании чего это может стать причиной для отклонения нарушений других водителей?

Это лишь некоторые примеры того, что система, созданная для повышения безопасности дорожного движения, не всегда работает должным образом.

Только в 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 ДТП, включая 1689 со смертельным исходом, в них скончалось 1962 человека.

Пока одни нарушают ПДД, а другие закрывают на это глаза, в стране так и не будет работать один из главных сдерживающих факторов — неотвратимость наказания.