В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом, когда произошло 8092 ДТП. Об этом на брифинге в пятницу сообщил начальник отдела Главного управления безопасности дорожного движения МВД Илхом Идиров.

По его словам, количество аварий с летальным исходом в прошлом году составило 1689, это на 12,9% меньше, чем в позапрошлом году — 1940 случаев. В них скончалось 1962 человека, или на 6,3% меньше, чем в 2019-м.

Число получивших телесные повреждения в результате ДТП сократилось на 16,8% — с 7923 до 6591 человека.

Илхом Идиров сообщил, что в 2020 году ГУБДД от граждан поступила 89061 видеозапись с зафиксированными нарушениями Правил дорожного движения, на них было зафиксировано 165143 нарушения. По 88525 случаям было взыскано штрафов на сумму 36,8 млрд сумов, отправителям в качестве поощрения выплачено 988,9 млн сумов.