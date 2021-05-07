В июле 2019 года ГУБДД МВД Узбекистана запустило специальный сайт по приему видеозаписей о нарушениях ПДД: dyhxx.ejarima.uz. Отправив видеозапись, можно получить вознаграждение в размере 5% от БРВ за счёт суммы штрафа, взысканного с нарушителя.

До 1 января 2021 года ГУБДД принимало записи нарушений, сделанные исключительно на автомобильные видеорегистраторы. Но теперь можно прикреплять видеозаписи с любых устройств видеосъемки, включая камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны.

Каковы требования к видеозаписи

Срок — три дня. Видеозапись должна быть отправлена не позднее трёх дней с момента фиксации нарушения ПДД. Она должна содержать точную дату и время съемки.

Явно зафиксированное нарушение. На видео должны быть видны и чётко различимы совершенное нарушение, марка и государственный номер транспортного средства.

Длительность — до двух минут. В систему можно загрузить видеозапись длительностью до 120 секунд. Более длинную запись можно обрезать. Вносить любые другие изменения в видео категорически запрещено.

Хорошая картинка. Минимально допустимое разрешение — 720×480 пикселей. Чем больше разрешение картинки, тем лучше. Предпочтительный формат файла — MP4.

Два видео при нарушении правил стоянки. Для отправки нарушений правил остановки и стоянки необходимо прикрепить сразу две видеозаписи. Вторая должна быть снята минимум через 10 минут после первой.

Сколько времени рассматривают нарушения

Согласно постановлению, у административных инспекторов ГСБДД есть три дня на рассмотрение и вынесение решения. Ответ о вынесенном решении должен быть предоставлен загрузившему видеозапись в 15-дневный срок в электронном виде.

Как и в каком размере можно получить вознаграждение

Заявителю причитается вознаграждение в размере 5% от БРВ на день оформления постановления о штрафе. По состоянию на апрель 2021 года эта сумма составляет 12250 сумов.

Вознаграждение выплачивается за каждый подтвержденный факт нарушения в видеозаписи. Если в рамках одного видео запечатлено сразу пять нарушителей, заявитель получит поощрение в пятикратном размере: 5×12250 = 61250 сумов.

Вознаграждение можно получить в следующем виде:

пополнить свой баланс у мобильного оператора. Корпоративные номера не принимаются;

перевести на свою сумовую карту Uzcard. Срок действия карты не должен истекать в ближайшие два месяца;

перечислить на банковский расчетный счёт юридического лица;

сделать благотворительное пожертвование в один из пяти фондов. Выбор пожертвования будет показан нарушителю;

отказаться от вознаграждения и оставить деньги в системе. Факт отказа будет показан нарушителю.

Когда выплачивают вознаграждение

Вознаграждение выплачивается только после оплаты штрафа нарушителем. Согласно статье 332 КоАО, на оплату штрафа ПДД даётся 60 дней. Но на практике оплата штрафа может заметно затянуться, отчего выплата поощрения также задержится.

Как зарегистрироваться на сайте для отправки видеозаписи

Нужно посетить сайт dyhxx.ejarima.uz и ввести номер вашего телефона. На этот номер придёт SMS-сообщение с кодом подтверждения.





Затем нужно заполнить форму с персональными данными, включая ФИО, номер телефона и адрес.





Теперь можно добавить к аккаунту пароль, чтобы в дальнейшем заходить на сайт без отправки SMS.





Как добавить видеозапись о нарушении ПДД

Чтобы добавить новую видеозапись нарушения ПДД, нужно нажать кнопку «Добавить».





В появившемся окне нужно выбрать видеозапись и дождаться окончания её загрузки. Загруженное видео можно просмотреть здесь же во встроенном проигрывателе.

На вкладке «Нарушения» также нужно указать номер транспортного средства и описать детали правонарушения, которые помогут инспектору разобраться в деталях.





Далее на вкладке «Место и время» нужно ввести примерный адрес совершения нарушения ПДД и указать место на карте. После нужно отметить галочку «Ввести координаты вручную», чтобы к видео прикрепились географические координаты.

Затем нужно указать дату и время, когда произошло нарушение.





На вкладке «Вознаграждение» нужно выбрать вид выплаты вознаграждения, либо отправить его на благотворительность или отказаться и оставить в системе.





На вкладке «Просмотр» нужно проверить заполненные данные и нажать кнопку «Отправить».





После этого заявление считается законченным, получает статус «Ожидание рассмотрения» и отправляется на рассмотрение инспектору ГСБДД.





Что происходит после отправки заявления

После подачи заявление ожидает своей очереди на рассмотрение инспектором ГСБДД. Когда подходит очередь, сотрудник либо выносит постановление о штрафе, либо отклоняет заявление. При этом отправитель получает SMS-сообщение о рассмотрении.

Когда нарушитель оплачивает штраф, отправитель также получает SMS-сообщение об изменении статуса и начисленном вознаграждении.

Что означают статусы заявления

В процессе рассмотрения видеозаписи о нарушении заявление получает различные статусы.

Ожидание рассмотрения — заявление ожидает рассмотрения инспектором.

На рассмотрении — инспектор открыл заявление, но не завершил рассмотрение.

Отклонено — инспектор ГСБДД рассмотрел заявление и отклонил его.

Рассмотрено — заявление рассмотрено и сформировано постановление об административном нарушении.

Не доставлено — правонарушение не удалось направить в систему административной практики для вынесения постановления в связи с техническими проблемами.

Ожидание оплаты — постановление было отправлено нарушителю и ожидает оплаты штрафа.

Оплачено — штраф был оплачен нарушителем, а заявителю начислено вознаграждение.

Отменено — постановление о нарушении было вынесено, но позже отменено в суде.

Почему заявление о нарушении могут отклонить

Несоответствие требованиям. Отклоняются видеозаписи плохого качества, когда плохо различимо само нарушение или номер транспортного средства. Также не принимаются видеозаписи, если они были отредактированы в видеоредакторах. Время в видеозаписи и в оформленном заявлении должно в точности совпадать, иначе его не примут.

Дублирующее нарушение. Заявление могут отклонить, если по данному нарушению уже заведено административное дело инспектором.

По решению суда. Нарушитель может оспорить постановление в суде. Если суд решится в его пользу, то постановление отменят.

Как сделать видеозапись о нарушении на смартфон

Одно из условий для отправки нарушения — наличие даты и времени в видеозаписи. В стандартных мобильных приложениях на смартфоне его добавить не получится.

Но с помощью мобильного приложения Timestamp Camera для iOS и Android можно легко добавить временную метку прямо во время съемки видео. Пример:

Насколько безопасно отправлять нарушения для заявителя

ГУБДД МВД гарантирует полную анонимность и безопасность для отправителя.

Персональные данные заявителя скрыты в системе, поэтому рассматривающие нарушения инспекторы ГСБДД и сам нарушитель их не должны видеть.

Вознаграждение начисляется системой без участия человека сразу после оплаты штрафа нарушителем.