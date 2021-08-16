Прохладная погода, установившаяся в Узбекистане в эти выходные, сохранится и в самом начале недели. Днём 16 августа температура будет в пределах +28…+33 градусов, 17 августа — +30…+35 градусов, сообщает Узгидромет.

С 18 августа прохладная воздушная масса начнёт отступать с территории страны и на смену ей придёт относительно жаркий воздух с районов зарубежного юга. Температура воздуха будет постепенно расти и к концу недели повысится ночью до +18…+20 градусов, днём — до +36…+38 градусов.

Такая температура на 2−3 градуса превышает среднемноголетние значения для второй половины августа, отмечают синоптики, но экстремальной жары не ожидается.

Всю неделю по стране будет наблюдаться сухая и преимущественно малооблачная погода с ветрами от слабых до умеренных.

Кратковременные грозовые дожди возможны лишь в понедельник вечером в отдельных горных районах Ферганской долины.