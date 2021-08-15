В результате землетрясения в Гаити погибли по меньшей мере 304 человека, сообщает РИА Новости. По данным местного Управления гражданской обороны, ещё сотни пострадали и пропали без вести.

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населённого пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.

Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.