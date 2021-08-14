В преддверии 30-летия независимости Узбекистана на массивах Кушбеги Яккасарайского района и Ибн Сино Шайхантахурского района Ташкента сданы в эксплуатацию четыре девятиэтажных жилых дома, рассчитанных на 210 квартир.

Ключи от новых квартир вручили работникам телекоммуникационной сферы.

В церемонии открытия приняли участие министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков, хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов, председатель Республиканского совета профсоюза работников информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана Асрор Ишанходжаев, представители органов местного самоуправления и связи, а также руководство АК «Узбектелеком».

В мероприятии также приняли участие представители общественных организаций, общественные деятели и молодежь.





«Все мы гордимся достижениями во всех сферах жизни за последние годы. Если мы посмотрим на позитивные изменения, происходящие сегодня в телекоммуникационной сфере, переход к цифровой экономике и ее эффективное использование развиваются стремительно. В этом процессе важную роль играет человеческий фактор. В связи с этим большое внимание уделяется социальной прослойке.

Один из актуальных вопросов — постоянное поощрение сотрудников, работающих в сфере, и обеспечение их жильем в необходимых условиях. Сегодня, передавая квартиры в этом жилом комплексе их владельцам, мы желаем их семьям мира и согласия", — сказал министр Шухрат Садиков.





«Стоит также отметить, что в рамках реализации соответствующего документа АК «Узбектелеком» проведена масштабная работа по системе «махаллабай» в махалле «Дамарык» Яккасарайского района. В частности, во дворах жилых домов построены новые детские площадки, состоящие из шести элементов. Перед домами осуществлена работа по строительству и благоустройству спортивных площадок формата work out, состоящих из восьми элементов. Реставрированы и покрыты фольгоизолом крыши шести домов. На въезде в махаллю установлена новая объемная арка. Кроме того, ведутся работы по оснащению электронной библиотеки, которая расположена в сходе граждан махалли. Передано более 150 электронных книг", — сообщил Анвар Сайфутдинов.





На первом этаже новостроек также расположены 250 и 218 электронных АТС, что дает возможность пользоваться услугами телефонной связи не только жителям жилых комплексов, но и жителям микрорайонов.

Жилой комплекс расположен на удобной части улицы, перед домом есть отдельная парковка для автомобилей, а также специальная игровая площадка для детей.

«Мы, сотрудники компании, всегда в центре внимания. Я закончил Санкт-Петербургский государственный университет связи им. Бонч-Бруевича по образовательной программе, организованной АК «Узбектелеком». Сейчас работаю в филиале «Информационные системы» АК «Узбектелеком». Я был одним из первых, кто переехал сюда после того, как были построены эти новые дома.

В связи с этим хочу выразить признательность за создание таких благоприятных условий и за строительство современного жилья. Кроме того, многим нашим сотрудникам предоставляется этот вид жилья на долгосрочной беспроцентной основе, что дает нам множество возможностей, как для сотрудников, так и для рядовых граждан", — рассказал один из молодых работников компании, инженер высшей категории Санжар Тухтамышев.





Сдача в эксплуатацию вышеуказанных жилых домов — это только начало масштабного социального проекта компании. На очереди — строительство многоэтажек в Юнусабадском, Сергелийском и Чиланзарском районах.





Единый call-центр: 1099.

Сайт: uztelecom.uz

Facebook: fb.com/uztelecom

Техподдержка: fb.com/groups/tshtt.uz

Instagram: @uztelecomuz

Telegram: t.me/uztelecomuz

На правах рекламы.