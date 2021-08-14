Устройства премиум-класса впечатляют мастерством исполнения и флагманскими инновациями Samsung, которые могут оценить искушенные потребители по всему миру. С новыми преимуществами — прочностью, водонепроницаемостью, культовым дизайном — Z Flip3 и Z Fold3 предоставляют пользователям больше возможностей для работы, просмотра контента и игр.

Galaxy Z Fold3: максимальная продуктивность и развлечения

Z Fold3 — для тех, кто ищет устройство для продуктивной работы и ярких развлечений. Это мощный многозадачный аппарат с производительностью нового уровня, 7,6-дюймовым дисплеем Infinity Flex Display, частотой обновления 120 Гц как на основном, так и на внешнем экране.





Впервые в серии Galaxy Z Samsung переносит свою технологию серии Note — функции S Pen — на Z Fold3. Также одним из нововведений стала фронтальная камера Galaxy Z Fold3, расположенная под экраном.

Основная камера имеет три сенсора 12 МР: основной, сверхширокоугольный и телеобъектив.

Расширенная функция Flex mode в Z Fold3 обеспечивает дополнительную производительность, которая помогает делать больше дел одновременно. Например, можно присоединиться к видеозвонку на верхнем экране устройства и параллельно проверять заметки с прошедшей встречи на нижнем.

Galaxy Z Flip3: оптимальный баланс стиля, функциональности и развлечений

Z Flip3 могут оценить пользователи, которые стремятся к сочетанию стиля и функциональности, благодаря изящному, компактному дизайну, расширенным возможностям камеры и увеличенному внешнему экрану для быстрого использования на ходу.

Обладатели Z Flip3 могут подчеркнуть свою индивидуальность, выбрав из четырех модных цветов: кремового, зеленого, лавандового и фантомно-черного.





Обновленный внешний экран Galaxy Z Flip3 в четыре раза больше, оснащен дисплеем диагональю 6,7 дюйма Dynamic AMOLED 2X, частотой обновления 120Гц.

Благодаря новым функциям камеры Galaxy Z Flip3 пользователи могут делать потрясающие селфи без рук в режиме Flex или делать быстрые фотографии и видео прямо с внешнего экрана с помощью усовершенствованной функции Quick Shot.

Передовое мастерство обеспечивает надежность и долговечность

Складные смартфоны Z Fold3 и Z Flip3 оснащены защитой от воды по стандарту IPX8, поэтому пользователям больше не нужно беспокоиться при попадании под дождь.

Оба устройства изготовлены из нового прочного алюминия Armor Aluminum и стекла Corning Gorilla Glass Victus для защиты от царапин и случайных падений.

Z Fold3 и Z Flip3 прошли суровые испытания на надежность, выдержав складывание 200 тысяч раз, что подтверждено Bureau Veritas.





Galaxy Buds2: наушники с первоклассным звучанием и удобной посадкой

Пополнив линейку Galaxy Buds, Buds2 дополняют устройства Galaxy Buds Live и Galaxy Buds Pro, предоставляя потребителям больше выбора в соответствии с их потребностями.

Двухсторонние динамики обеспечивают четкие, чистые высокие ноты и глубокие басы, а функция активного шумоподавления снижает уровень внешнего фонового шума до 98%.

Время работы без подзарядки при включенной системе шумоподавления составляет 5 часов, при отключении данной функции — 7,5 часов. С подзарядкой в кейсе время работы увеличивается до 20 и 29 часов.

Galaxy Buds2 — это маленькие и легкие наушники Samsung. Пластиковый корпус обеспечивает защиту по стандарту IPX2. Есть поддержка беспроводной зарядки. Можно выбрать один из четырех цветов: графитовый, белый, оливковый и лавандовый.

Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Серия Galaxy Watch4 — это полный набор функций для здоровья, новая ОС, пользовательский интерфейс и мощная производительность.

Galaxy Watch4 оснащены революционным датчиком BioActive Sensor от Samsung, который отличается более компактным дизайном при высокой точности измерений. Это новый датчик «три в одном», использующий один чип для точной работы трех мощных датчиков здоровья.

Благодаря эти датчикам пользователи могут контролировать свое кровяное давление, выявить мерцательную аритмию, измерять уровень кислорода в крови и определять состав тела.

Серия Galaxy Watch4 имеет 5-нм процессор в часах Galaxy Watch. Центральный процессор работает на 20% быстрее, оперативная память увеличилась на 50%, а графический процессор стал в 10 раз быстрее, чем в предыдущем поколении. Все это означает, что прокрутка и многозадачность в серии Galaxy Watch4 будут быстрыми и плавными.

Разрешение дисплея — до 450×450 пикселей. Объем памяти в 16 Гб поможет хранить любимые приложения, музыку и фотографии. Время автономной работы может достигать 40 часов. При активном использовании 30 минут подзарядки обеспечат до 10 часов автономной работы.

Samsung дарит подарки при оформлении предзаказа

Предзаказ нового флагмана продлится до 21 сентрября. В этот период покупатели, сделавшие предзаказ на складные смартфоны и внесшие предоплату в размере 1 млн сумов, получат в подарок:

за Galaxy Z Fold3 — смарт-часы Galaxy Watch3 и чехол с S pen;

за Galaxy Z Flip3 — беспроводные наушники Galaxy Buds Live и трекер SmartTag.

Также покупатели получат в подарок Samsung Care+ — один год защиты экрана за оба флагмана.

Старт продаж — 22 сентября.

Подробнее о новой серии Galaxy Z, а также об условиях предзаказа можно узнать на официальном сайте компании.

Телефон: 7799.

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Сайт: samsung.uz

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