Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за 142-летнюю историю наблюдений за погодой. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным ведомства, фиксируемая им общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

Ведомство ведет наблюдения за погодой с 1880 года. Предыдущая рекордная температура в июле была зафиксирована в июле 2016 года, затем тот же показатель был достигнут в 2019-м и 2020 году. Нынешний рекорд превышает показатели тех лет на 0,01 градуса Цельсия.

При этом июль 2021 года стал самым жарким месяцем в Азии, вторым по этому показателю — в Европе (рекорд остается за июлем 2018 года). В Северной Америке, Южной Америке, Океании и Африке он вошел лишь в десятку самых жарких.

Экстремальная жара, описываемая в ежемесячных отчетах NOAA, также отражает долгосрочные изменения, описанные в крупном отчете, опубликованном на этой неделе Межправительственной группой экспертов по изменению климата.