Изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причём этот процесс становится всё более интенсивным, а некоторые из возникших тенденций уже необратимы. Об этом говорится в новом докладе (PDF) Межправительственной группы экспертов по климату (МГЭИК) ООН.

По данным учёных, меняется вся климатическая система Земли, и эти изменения сказываются на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности планеты. Многие из этих изменений беспрецедентны, а некоторые тенденции — например, рост уровня океана — в ближайшие века или даже тысячелетие невозможно обратить вспять, отмечается в докладе.

Однако в силах человечества ограничить масштабы изменения климата, считают авторы доклад: существенно сократив вредные выбросы в атмосферу, в том числе парниковые газы, можно в короткие сроки значительно улучшить качество воздуха и стабилизировать глобальную температуру.

Как указывается в докладе, выбросы парниковых газов в результате деятельности человека были основной причиной потепления глобального климата примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия в период с 1850 по 1900 годы. Ожидается, что в ближайшие 20 лет этот уровень в среднем достигнет или превысит 1,5 градуса.

«Совершенно неоспоримо, что деятельность человека стала причиной нагревания атмосферы, океана и суши. Произошли широкомасштабные и быстрые изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере», — подчёркивается в докладе.

Согласно прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия будут увеличиваться периоды длительной жары и сокращаться холодные сезоны. При глобальном потеплении на 2 градуса по шкале Цельсия пострадает, прежде всего, сельское хозяйство и усилится нагрузка на системы здравоохранения.