COVID-19 остается одним из ряда опасных заболеваний. День за днем прирост зараженных растет. Стоит быть бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких.

Специалисты Euromedlab работают 24/7. Также для вашего удобства лаборатория запустила выездную бригаду, которая поможет в трудный момент выявить источник и вид заболевания.

В Euromedlab работают высококвалифицированные специалисты в области лабораторных исследований.

Лабораторные исследования проводятся на современном медицинском оборудовании по передовым технологиям.


Виды анализов:

  • ПЦР-тест и анализ на антитела (IgM и IgG);
  • клинические анализы;
  • биохимические анализы;
  • ферменты крови;
  • электролиты;
  • коагулограма;
  • гормоны;
  • TORCH-инфекции;
  • инфекции;
  • вирусный гепатит.

Лабораторией предоставляется справка для выезда за границу.


Лаборатория Euromedlab предоставляет скидки:

  • пенсионерам (необходимо иметь при себе пенсионную книжку);
  • студентам (необходимо иметь при себе студенческое удостоверение);
  • малообеспеченным семьям (необходима справка с махалли).


Филиал №1

Адрес: МКАД, 114.
Ориентир: роддом №3, перекресток бывш. трамвайной линии.

Телефоны: (+998) 93−044−01−00, (+998) 93−055−01−00.

Филиал №2

Адрес: ул. У. Носира, 57.
Ориентир: напротив базара «Аския», Hamkorbank.

Телефон: (+998) 93−044−00−70.

Instagram: @euromedlab.

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