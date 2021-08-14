COVID-19 остается одним из ряда опасных заболеваний. День за днем прирост зараженных растет. Стоит быть бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких.

Специалисты Euromedlab работают 24/7. Также для вашего удобства лаборатория запустила выездную бригаду, которая поможет в трудный момент выявить источник и вид заболевания.

В Euromedlab работают высококвалифицированные специалисты в области лабораторных исследований.

Лабораторные исследования проводятся на современном медицинском оборудовании по передовым технологиям.





Виды анализов:

ПЦР-тест и анализ на антитела (IgM и IgG);

клинические анализы;

биохимические анализы;

ферменты крови;

электролиты;

коагулограма;

гормоны;

TORCH-инфекции;

инфекции;

вирусный гепатит.

Лабораторией предоставляется справка для выезда за границу.





Лаборатория Euromedlab предоставляет скидки:

пенсионерам (необходимо иметь при себе пенсионную книжку);

студентам (необходимо иметь при себе студенческое удостоверение);

малообеспеченным семьям (необходима справка с махалли).





Филиал №1

Адрес: МКАД, 114.

Ориентир: роддом №3, перекресток бывш. трамвайной линии.

Телефоны: (+998) 93−044−01−00, (+998) 93−055−01−00.

Филиал №2

Адрес: ул. У. Носира, 57.

Ориентир: напротив базара «Аския», Hamkorbank.

Телефон: (+998) 93−044−00−70.

Instagram: @euromedlab.

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