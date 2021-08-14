COVID-19 остается одним из ряда опасных заболеваний. День за днем прирост зараженных растет. Стоит быть бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких.
Специалисты Euromedlab работают 24/7. Также для вашего удобства лаборатория запустила выездную бригаду, которая поможет в трудный момент выявить источник и вид заболевания.
В Euromedlab работают высококвалифицированные специалисты в области лабораторных исследований.
Лабораторные исследования проводятся на современном медицинском оборудовании по передовым технологиям.
Виды анализов:
- ПЦР-тест и анализ на антитела (IgM и IgG);
- клинические анализы;
- биохимические анализы;
- ферменты крови;
- электролиты;
- коагулограма;
- гормоны;
- TORCH-инфекции;
- инфекции;
- вирусный гепатит.
Лабораторией предоставляется справка для выезда за границу.
Лаборатория Euromedlab предоставляет скидки:
- пенсионерам (необходимо иметь при себе пенсионную книжку);
- студентам (необходимо иметь при себе студенческое удостоверение);
- малообеспеченным семьям (необходима справка с махалли).
Филиал №1
Адрес: МКАД, 114.
Ориентир: роддом №3, перекресток бывш. трамвайной линии.
Телефоны: (+998) 93−044−01−00, (+998) 93−055−01−00.
Филиал №2
Адрес: ул. У. Носира, 57.
Ориентир: напротив базара «Аския», Hamkorbank.
Телефон: (+998) 93−044−00−70.
Instagram: @euromedlab.
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