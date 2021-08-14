Частная компания «Алпомиш Мероси» заключила договор с китайской Zhongtong Bus Holding Co. о покупке 70 автобусов за 4,375 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Согласно контракту, 20 автобусов уже доставлены в Андижан. Областное управление транспорта планирует открыть движение по 20 маршрутам в центре города.





В результате центр города будет полностью охвачен общественным транспортом. С запуском нового автобусного движения будет создано более 200 рабочих мест, говорится в сообщении.





Поставка ещё 50 автобусов ожидается до конца августа.

По данным Минтранса, президент Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Андижанскую область 17−18 июня дал соответствующие поручения руководителям профильных организаций кардинально модернизировать транспортную инфраструктуру региона и предоставить населению качественные и доступные транспортные услуги.

Компания Alpomish merosi зарегистрирована в 2005 году и занимается городским и пригородным сухопутным пассажирским транспортом. Учредителем компании является Акмалжон Нурматов, который владеет долями и в других транспортных компаниях.

Например, он указан учредителем в Buyuk Qurilish Elit (городской и пригородный сухопутный пассажирский транспорт, с 2014 года), Buyuk Maskan (вспомогательные виды деятельности по разведению животных, с 2018 года), Buyuk Trans Invest (городской и пригородный сухопутный пассажирский транспорт, с 2012 года), унитарном предприятии Buyuk Xamkor (добыча отделочного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, с 2018 года), фермерском хозяйстве Ijodkor Buyuk Agro (выращивание хлопчатника, с 2015 года) и Marhamat Buyuk Maskani (пресноводное рыболовство, с 2019 года).