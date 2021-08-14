AKFA Group и Artel провели встречу с олимпийской сборной Узбекистана, которая участвовала в играх в этом году.

Руководители, сотрудники компаний AKFA Group и Artel выразили благодарность спортсменам Узбекистана за достойное выступление на престижном соревновании в мировом спорте и вручили всем ценные подарки.





Сегодня компании из Узбекистана завоевывают мировой рынок, экспортируя качественную продукцию, а спортсмены прикладывают все свои усилия, чтобы защитить честь страны и прославить Узбекистан.

«Некоторые из нас не выиграли медали на Олимпийских играх. Но я очень рад, что усилия оценили. Компании Artel и AKFA Group не оставили без внимания тех, кто боролся за победу несмотря ни на что. Это доверие мотивирует спортсменов к новым свершениям, дает силы для достижения самых амбициозных целей», — говорит боксер, обладатель золотой медали летней Олимпиады в Токио Баходир Джалолов.

Компании Artel и AKFA Group регулярно спонсируют различные спортивные соревнования. Так, в апреле этого года Artel выступили спонсором чемпионатов Азии и мира по тяжелой атлетике среди взрослых и в мае — аналогичных соревнований среди молодежи. В свою очередь, AKFA Group в январе и мае 2021 года поддержала проведение военно-патриотического забега Men G‘olib.

На встрече с олимпийцами руководители компаний Камран Гуламов и Шохрух Рузикулов выразили готовность поддерживать спортсменов Узбекистана в их начинаниях и отметили, что каждый из них является достойным примером для молодежи.





«Нельзя не вспомнить яркие выступления нашей легендарной спортсменки Оксаны Чусовитиной. Она — яркий пример силы наших спортсменок, их мужества и стойкости, — считает председатель правления Artel Шохрух Рузикулов, — Участвуя в восьмой раз в Олимпийских играх, наша спортсменка, установившая рекорд, всегда преодолевала сложные препятствия, как в жизни, так и на спортивной площадке. Если молодые люди меня спросят, у кого поучиться мотивации, я бы посоветовал им изучить жизненный и профессиональный путь Оксаны Чусовитиной».

На встрече подчеркивалось, что отстоять честь страны, приняв участие в соревнованиях, где за победу конкурировали сильные спортсмены мира — настоящий героизм.

«Олимпийские игры — это праздник спорта и грандиозные состязания лучших. Но такие игры, как в Токио всегда запоминаются надолго. Мало того, что подготовка к ним прошла в режиме неизвестности в связи с пандемией, также все спортсмены остались без очной поддержки болельщиков, которая сильно мотивирует. Соревноваться пришлось при пустых трибунах. Энергетика, уверен, была совершенно иной, — сказал генеральный директор AKFA Group Камран Гуламов, — Вы с честью боролись за статус лучших спортсменов мира и достойно представили Узбекистан на Олимпийских играх в Токио. О звании олимпийского чемпиона мечтают многие спортсмены. Мы рады, что наши спортсмены оказались в числе тех, кто этого звания достоин».





Собравшиеся на встрече отметили, что Миразиз Мирзахалилов и Турсуной Рахимова также проявили себя достойно во время поединков. Гимнастка Сабина Тошкенбаева по причине болезни не смогла участвовать в соревнованиях. На встречу была приглашена ее мать, которая поблагодарила руководство компаний за внимание к успехам ее дочери.

В завершение мероприятия за праздничным столом состоялась дружеская беседа. Спортсмены рассказали о своих достижениях в спорте, нелегком пути, который преодолели, чтобы завоевать путевки на Олимпийские игры и поделились впечатлениями от соревнований в Токио.





В августе AKFA Group и Artel открыли свой первый Visitor Center в Ташкенте. Это в своем роде технологичный центр, где посетитель сможет ознакомиться со всеми направлениями деятельности компаний в интерактивном формате в одном месте. Это один из масштабных гостевых центров в Центральной Азии.

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