DD General Insurance имеет свои офисы в каждом регионе Узбекистана, поэтому оформить страхование можно быстро и без особого труда.

Главное влияние на развитие компании оказывает высокий профессионализм и компетентность команды, ее оперативность в решении поставленных задач и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Клиенты компании — посольства, крупные национальные предприятия и ассоциации, иностранные организации, а также граждане Узбекистана. Они выбирают DD General Insurance за надежность и компетентность в оказании услуг.



Команда DD General Insurance

DD General Insurance работает в партнерстве с более 15 банками Узбекистана, что помогает клиентам не сомневаться в надежности и гарантии стабильных выплат.

В DD General Insurance можно оформить следующие виды страхования:⠀

несчастные случаи (в том числе для заемщиков и спортсменов);

болезни (ДМС, от инфекционных заболеваний и комплексное);

КАСКО «Быстрые выплаты»;

гражданская ответственность;

имущество (ценный груз, от ущерба, от стихийных бедствий, строительно-монтажный риск, а также имущество, выставленное в залог);

финансовые риски и многое другое.

Страхование помогает возместить финансовый ущерб и снизить риски в случае неприятных событий. Так, за 10 лет существования DD General Insurance выплатила своим клиентам более 9 млрд сумов.

Подробную информацию о любом виде страхования в DD General Insurance можно получить в круглосуточном call-центре компании.

Вы можете предусмотреть все обстоятельства, которые станут менее неприятными со страховкой, и оформить страхование в DD General Insurance.

DD General Insurance — это надежное страхование в любых, даже сложных ситуациях.

Адрес: Шайхантохурский р-н, проспект Навои, 27.

Ориентир: бывш. Навоийская ярмарка.

Телефон: (+998) 71−231−20−02.

Сайт: ddgi.uz

Facebook: fb.com/DDGIuz

Instagram: @ddgeneralinsurance

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