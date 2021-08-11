ННО Tech4Impact в партнерстве с Канадским фондом местных инициатив объявляет о старте программы ускорения бизнеса для женщин-предпринимателей, занимающихся «зелеными» технологиями.

Программа рассчитана на шесть месяцев. Она поможет женщинам-предпринимателям вывести свой бизнес на новый уровень с помощью экспертной поддержки. Менторы — опытные предприниматели — будут делиться своим опытом и помогут участницам масштабировать бизнес. В начале программы женщины-предприниматели обозначат цели своего бизнеса, а программа поможет их достичь.

К участию приглашаются женщины-предприниматели, которые уже работают в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, устойчивое землепользование, управление водными ресурсами и твердыми отходами, устойчивый туризм, устойчивые производственные системы (сокращение выбросов CO2 и прочее).

Стоит подать заявку, если вы готовы:

получить новые знания;

масштабировать свой бизнес;

увеличить доход;

наладить контакты с менторами и экспертами в вашей отрасли.

Программа бесплатна и состоит из четырех компонентов:

Онлайн-тренинги по стартапам, бизнесу и сокращению влияния бизнеса на изменение климата (для 10 проектов во главе с женщинами-руководителями) — сентябрь-октябрь 2021 года. Индивидуальная программа работы с менторами. Будут отобраны шесть лучших команд, каждая из которых в ноябре-декабре 2021 года будет работать с индивидуально прикрепленным опытным ментором (наставником из сферы бизнеса). Менторы будут делиться своими знаниями и опытом. Это отличная возможность для развития вашего бизнеса. В финале программы, в январе 2022 года, шесть лучших стартапов будут приглашены на двухдневную встречу (семинары) в загородной зоне отдыха. Проезд и проживание оплачиваются организаторами. Будет снят фильм и видеоинтервью с женщинами-предпринимателями. Интервью будут продвигаться в интернете, чтобы больше людей в Узбекистане узнали об историях развития бизнеса и его влиянии на изменение климата.

Заявки принимаются только от предпринимательниц, работающих в Ташкенте и Ташкентской области, Андижане, Намангане, Фергане и Каракалпакстане. Женщины, подающие заявку, должны быть основателями и/или руководителями стартапов. У компании должен быть готовый продукт или услуга. Заявки на стадии «идеи бизнеса» не принимаются.

Участие в программе бесплатно. Заполнить заявку можно по ссылке до 25 августа. Мероприятия программы будут проходить на русском и узбекском языках.

На правах рекламы.