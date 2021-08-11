Вопреки предрассудкам, пятница, 13 — это на счастье, ведь Arena Markaz пророчит выгодный шопинг. Сеть магазинов подготовила сразу две приятные новости.

Arena Markaz представляет новый ассортимент своих техно-товаров — широкий выбор ноутбуков на любой вкус, цвет и кошелек. Сеть магазинов объявляет Techno Juma для покупки смартфонов и аксессуаров со скидкой до 60%.

Если вы давно мечтали о покупке лэптопа с крутым функционалом, то стоит наведаться в филиалы Arena Markaz и выбрать своего помощника:

ноутбуки для учебы, работы и игр — от флагманских моделей до бюджетных вариантов от мировых брендов: звездные Legion 5/17 и Yoga 730 (Lenovo), Envy 13 и Pavilion Gaming 15 (HP), Latitude 3510 и Vostro 3400 (DELL);

аксессуары для ноутбуков — премиальные и средней цены: HP Gaming (Omen), 2E Gaming, Belkin, Trust, LENOVO.

На все товары распространяется гарантия один год и сервисное обслуживание даже при покупке в рассрочку до 24 месяцев.

Кроме того, покупателей ждут скидки до 60% на смартфоны от ведущих производителей (Apple, Samsung, Mi), а также на наушники, колонки и другие аксессуары.

В день Techno Juma при покупке смартфона Nokia 1.4, 2.4, 3.4 можно получить Nokia 105 SS Black в подарок.

Адреса филиалов Arena Markaz:

ТРЦ Riviera: ул. Нурафшон, 5.

ТРЦ Anhor Park: ул. Лабзак, 12/1.

ТРЦ Compass : МКАД, 17.

МКАД, 17. «Чиланзар»: Чиланзарский р-н, 16 квартал, 16.

Ориентир: станция метро «Чиланзар».

Дополнительную информацию можно получить в call-центре.

«Arena Markaz — территория низких цен и высокого качества».

Телефон call-центра: (+998) 78−129−22−99.

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