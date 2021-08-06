Демократическая партия «Миллий тикланиш» планирует выдвинуть кандидатуру председателя своего центрального совета Алишера Келдиевича Кадирова на пост президента Узбекистана на выборах 2021 года, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Заместитель спикера Законодательной палаты был представлен в качестве кандидата на внеочередном пленуме партии. Ожидается, что его кандидатуру утвердит 26 августа съезд партии.

Алишер Кадиров (1975 г. р.) — выпускник Эгейского университета в Турции (1996), Ташкентского финансового института (2009) и Академии государственного управления при президенте Узбекистана (2011). В разные годы работал в управлении министерства по внешнеэкономическим связям, инвестиции и торговли по Джизакской области, региональном управлении государственного имущества и поддержки предпринимательства.

В 2015 году избран депутатом от демократической партии «Миллий тикланиш» в Законодательную палату Олий Мажлиса. В мае 2019 года избран лидером партии.

Ранее Экологическая партия заявила о намерении выдвинуть кандидатуру Нарзуллы Обломуродова на пост президента страны. Социал-демократическая партия «Адолат» готовится выдвигать своего лидера Бахрома Абдухалимова.