В течение трех дней — 7, 8 и 9 августа — во всех жилых комплексах First Development Group будут действовать специальные условия на покупку квартир.

Manhattan

МЖК Manhattan — это роскошная недвижимость в центре столицы. Многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса расположен в районе Дархана, рядом с известным городским развлекательным парком Central Park. Инфраструктура жилого комплекса имеет функциональные решения для жизни: это и двор без машин, и двухуровневая подземная парковка, многочисленные бутики, коворкинги, спа- и фитнес-центры. Наличие всего необходимого в одном месте обещает сделать жизнь комфортнее и сэкономить драгоценное время.

Адрес: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асакинской.

Ориентир: Central Park.

Parkent Plaza

Parkent Plaza предлагает квартиры с готовым ремонтом. Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой, рядом с бывшим торговым центром «Авиатор», недалеко от Паркентского рынка. На данный момент компания FDG объявила старт продаж в 14-этажных башнях, с высоты которых будущим жителям открывается завораживающий вид на горы и восхитительные городские пейзажи.





Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Riverside

ЖК Riverside — оптимальное решение для тех, кто хочет жить ближе к природе. Жилой комплекс имеет собственную набережную и станет отличным местом для пеших прогулок среди зеленых аллей. Потенциальным жильцам Riverside предоставляет выгодную ипотеку уже на готовые квартиры.





Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Ахмада Югнаки.

Ориентир: вещевой рынок, клиника Medimax.

Fayzli

FDG предлагает выгодные цены на последние пять квартир в ЖК Fayzli.

Fayzli — это просторные планировочные решения для большой семьи. Помимо этого, жилой комплекс имеет все необходимое для комфортной жизни: подземный паркинг, полноценную детскую и спортивную площадки, круглосуточную охрану.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Карасу.

Ориентир: дворец авиастроителей.

Стоит воспользоваться специальным предложением 7, 8 и 9 августа, посетив офисы продаж Parkent Plaza, Manhattan, Riverside и Fayzli.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Центральный офис продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Сайт: fdg.uz

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