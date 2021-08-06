Мемориальный ансамбль имама Аль-Бухари — комплекс сооружений мемориального, культурного и духовно-просветительского назначения конца XX века. Он находится в Пайарыкском районе Самаркандской области.

Этот мемориальный комплекс — один из уважаемых и узнаваемых в исламском мире. Выдающийся ученый богослов имам Мухаммад ибн Исмаил Абу Абдаллах аль-Бухари вошел в историю как автор второй по значению после Корана исламской книги — сборника достоверных хадисов «Аль-Жоми ас-Сахих». В 1997—1998 годах на его древнем мазаре в ознаменование 1225-летия со дня его рождения было построено мемориальное сооружение.





В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область 11 февраля 2021 года была предоставлена информация о работах по строительству и благоустройству комплекса международного исследовательского центра и о полной реконструкции самого мемориального комплекса имама аль-Бухари.

Реконструкция осуществляется группой компаний Enter Engineering. Заказчиком является инжиниринговая компания при хокимияте Самаркандской области. Реконструкция проводится с сохранением сегодняшнего вида мавзолея.





Общая площадь работ по реконструкции и благоустройству составляет 4,68 га, площадь застройки — 2,02 га, в том числе подземная галерея — 0,35 га и внутренний дворик — 0,83 га. Зона покрытия вокруг зданий и площадь озеленения составляют 1,72 и 0,44 га соответственно. На данной стадии строительных работ задействованы 442 специалиста, в том числе 65 иностранных строителей, а также 53 единицы специальной техники, 3 башенных крана и прочее. Параллельно со строительными работами продолжается проектирование.

Также строится мечеть на 9200 молитвенных мест с четырьмя высокими минаретами по периметру, административный корпус, сервисное здание, тахоратхона (помещение для ритуального омовения), минареты и айваны. В мемориальном комплексе посетители смогут читать намаз, совершать пятничные молитвы, Рамазан и Курбан хайит-намазы и посещать гробницу Аль-Бухарий. Создаются все необходимые условия для перемещения людей с ограниченными физическими возможностями: предусмотрены современные лифты между этажами, специальные пандусы и прочее.

В ходе работ по строительству и благоустройству сохранен облик исторического родника и деревьев — чинар, растущих здесь уже несколько сотен лет.

Enter Engineering является одним из крупных EPC-подрядчиков на рынке Узбекистана и одной из ведущих компаний промышленного строительства на рынке Центральной Азии и России.

Компания участвует в реализации крупных проектов по строительству и модернизации объектов в нефтегазовой, химической, энергетической отраслях и гражданском строительстве. Заказчиками группы являются такие международные компании, как «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть», «Арктикгаз», «Ачимгаз», «Севернефтегазпром», «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Engineering, Oltin Yo’l GTL, Samarkand Touristic Centre, Natural Gas Stream, Surhan Gas Chemical Operating Company, Jizzakh Petroleum и другие нефтеперерабатывающие компании.

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