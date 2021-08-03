Многие люди сомневаются в эффективности вакцин против коронавируса и раздумывают, препарат какого производителя лучше. «Газета.uz» продолжает задавать главные вопросы о вакцинации специалистам.

Молекулярный генетик, биотехнолог, доктор биологических наук и заместитель директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана Алишер Абдуллаев рассказал о выявлении побочных эффектов вакцин и их влиянии на ДНК человека.

Напомним, ранее Алишер Абдуллаев описал, как в Узбекистане проходит фаза III клинических испытаний вакцины ZF-UZ-VAC2001 и как в нашей стране определяют распространение различных вариантов коронавируса.

— Некоторые люди боятся, что вакцины влияют на ДНК. Влияние на ДНК — плохо?

— Влияние вакцин на геном изучается более 20 лет. По имеющимся сегодня данным вакцины не встраиваются в геном. Рекомбинантная, м-РНК и аденовирусные вакцины на ДНК никоим образом не влияют.

Есть определённые требования к разработке дизайна вакцин. Никакие элементы вакцины не должны способствовать интеграции конструкции или вектора в геном человека.

Ученые сначала испытывают препараты на клетках, потом на животных. На каждом этапе изучается, действительно ли фрагменты препаратов не интегрируются в геном. Проводится регулярный мониторинг. В публикациях исследований мы видим, что в геноме человека нет каких-либо остатков или фрагментов вакцины. Вакцины так устроены, что, попадая в клетку, они преобразуются в нужный продукт, а затем уничтожаются иммунной системой вместе с клеткой и выводятся из организма.

Мы постоянно болеем ОРВИ, которые вызываются практически только аденовирусами. Вектор использует аденовирус, у которого удаляются все участки, вызывающие заболевание, и туда вставляется фрагмент гена, который в случае с ковидом кодирует спайк-белок коронавируса. И этим аденовирусом «заражают» человека. Аденовирус — это ДНК-вектор, но он не интегрируется в геном.

Аденовирусная вакцина проникает в живую клетку. Вектор реплицирует в ней фрагмент белка, а потом иммунная система распознаёт и вектор, и аденовирус и уничтожает их.

Но у вирусов есть шанс встраиваться в геном. Когда мы исследуем геном человека, мы можем увидеть, что в нём очень много элементов, не присущих ему. Эти элементы присущи вирусам. Это память. Это говорит о том, что в период эволюции человека в его организм внедрялись вирусы, они там жили и оставили свой след в ДНК. Но следы этих вирусов не работают.

— Встраиваться в геном — это плохо?

— Если что-то встраивается в геном, это может быть плохо. Оно может встроиться в участки генома, которые ответственны за какую-то функцию в организме. Если что-то встроится в геном человека, ему может стать плохо. Он может погибнуть.

Но можно что-то целенаправленно встраивать в геном. Есть технология Cas9 — своего рода молекулярные ножницы. То есть вырезается ненужный участок и вместо него вставляется что-то другое. Есть определенные тяжёлые наследственные заболевания, при которых определённый важный ген человека малофункционален. То есть он не справляется или продуцирует какой-то нефункциональный белок, из-за чего у человека развивается серьёзная патология. Например, спинальная дистрофия. Дети очень страдают, многие не выживают. И таких заболеваний множество.

Есть технология, которая позволяет точно вырезать патологический участок гена и вставить вместо него нормальный ген, взятый у человека без этой патологии. То есть в геном больного встраивается нормально функционирующий ген. И тогда у человека появляется возможность вести нормальную жизнь. Эти разработки ведутся уже много лет.

— Значит, когда люди говорят, что вакцины влияют на ДНК, не уточняя, как они влияют на ДНК, они подразумевают негативное влияние. Но при этом есть люди, которые мечтают о скорейшем появлении технологий, изменяющих геном, чтобы спасти своих детей.

— Да. Детей с генетическими заболеваниями немало. Родители готовы пожертвовать чем угодно, чтобы спасти их. В Узбекистане мы можем проводить какую-то диагностику, но лечение таких заболеваний генно-инженерным способом в нашей стране невозможно.

В целом, все манипуляции с геномом человека табуированы во всем мире. Есть определённые научно-исследовательские центры, которые проводят такую работу, но здесь много препон по этическим соображениям.

Некоторые заболевания успешно лечатся с помощью этих технологий. Но это очень сложный процесс. Любое вмешательство в геном человека должно быть проверено и перепроверено тысячу раз, чтобы удостовериться в безопасности.

Поэтому лечение какой-то крошечной группы генетических заболеваний есть. Но лечение большинства генетических заболеваний учёные только начинают исследовать в лабораторных условиях. Пока это будет внедрено в широкие массы, пройдёт очень много времени.

— Допускаются ли к испытаниям на людях вакцины с какими-то серьёзными побочными эффектами?

— К испытаниям на людях никогда не будет допущен препарат, имевший серьёзные побочные эффекты на этапе доклинических испытаний. В ходе доклинических испытаний исследуются сотни биохимических показателей и других параметров животных. Если эти параметры будут в норме, значит, препарат безопасен. Если лабораторные животные будут вести себя ненормально, будут умирать или их биохимические показатели будут недопустимыми, препараты не пройдут на следующий этап.

— В таком случае почему различные побочные эффекты выявляются на различных этапах клинических испытаний и в ходе массовой вакцинации?

— Побочные эффекты бывают. Мы все разные. У кого-то бывает аллергия на цитрусовые, у кого-то — нет. Все это сугубо индивидуально, но у большинства аллергии нет, либо она возникает с возрастом. Так же и с вакцинами.

Учёные выявляют побочные эффекты. Но в каком проценте случаев? Обычно в малом. В основном побочные эффекты очень незначительные. Если в 100% случаев болит место укола, это побочный эффект? Конечно. Но наверное, многие согласятся, что можно один день потерпеть, чтобы тяжело не болеть.

Процент серьезных побочных эффектов очень низкий. Тем не менее, разработчик препарата всегда говорит о любых таковых эффектах. Если вы откроете вкладыш от любого лекарства, там, например, будет написано: «Сухость во рту — часто. Жжение, сухой кашель — редко» и т. д. Новые данные появляются в процессе исследований и постоянно дополняются. Ученые и производители обязаны их вводить.

Основные и чаще всего встречающиеся побочные эффекты выявляются в первых двух фазах клинических испытаний. Но фаза III проводится на больших когортах людей. Возможно, будут появляться данные о других побочных эффектах, которые ранее не регистрировались.

— Как выявляются побочные эффекты ZF-UZ-VAC2001 при массовой вакцинации? Если человек почувствовал себя плохо, не так, как его предупреждали, может ли он куда-то обратиться?

— Побочные эффекты регистрируются и изучаются только в рамках клинических испытаний. Если вы просто пошли вакцинироваться как обычный гражданин, то вы можете, конечно, об этом рассказать вашему лечащему врачу, но я не знаю, станет ли эта информация доступна производителям вакцин.

— Весной СМИ писали о сотнях случаев тромбоза после получения препарата AstraZeneca на этапе массовой вакцинации. Вы знаете, как другие страны регистрировали эти побочные эффекты?

— Минздрав должен регистрировать случаи. Я предполагаю, у них есть централизованная база данных, которая курируется аналогом нашего Минздрава. Думаю, каждый врач или медработник пунктов вакцинации вносит информацию по каждому пациенту.

Централизованная база позволяет сортировать данные по разным критериям. Например, по побочным эффектам или уже — по мышечной боли, психическим нарушениям и т. д. Я думаю, у нашего Минздрава такая система есть, и по всем вакцинированным жителям ведётся такой учёт.

— Побочные эффекты возникают на фоне каких-то проблем со здоровьем или они могут возникнуть у совершенно здоровых людей?

— Насколько я читал, эти единичные случаи с тромбозом после вакцинации AstraZeneca находятся на стадии изучения. Пока учёные не могут понять, в чём причина. Но если этот эффект наблюдается у очень небольшого количества людей, скорее всего, это связано с какими-то генетическими особенностями человека. Может, это совпадение каких-то факторов.

Людей, умирающих от тромбоза будучи невакцинированными больше, чем тех, кто умирает от него вакцинированными. Тромбоз, может быть, возникает не потому, что человека вакцинировали. Может, это просто совпадение. Может, он бы и так умер от тромбоза.

Нельзя делать выводы и заключения на основании небольших данных. Это равнозначно тому, что если бы мы говорили, что вакцинированные погибают в ДТП. Необходимо комплексное исследование. Если у тысячи человек из нескольких десятков или сотен миллионов выявлены какие-то патологии, посмотрите, сколько невакцинированных умерли от этих же последствий. Как это сопоставить?

— Могут побочные эффекты от вакцины проявиться через 10 и более лет?

— Мы этого не знаем. Но скорее всего, нет. Потому что в детстве вас тоже прививали различными вакцинами, но вы же себя нормально чувствуете.