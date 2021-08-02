Первый в Узбекистане приют для собак с кинологической и ветеринарной службами открылся 1 августа в Пскентском районе Ташкентской области, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Шелтер построен компанией AKFA Group, 11 блоков с вольерами рассчитаны на 1000 собак.

О намерении построить приют AKFA объявила в начале ноября. Изначально планировалось разместить его в Уртачирчикском районе области. Генеральный директор компании Камран Гуламов отметил, что это первый подобный социальный проект в истории компании.

Стена каждой пары блоков оформлена художниками.

Первые 25 животных уже размещены в вольерах. Их забрали у пожилого волонтёра, которая не может ухаживать за собаками по состоянию здоровья, сказала директор Mehr Елена Лысенко.

Собаки пожилого волонтёра.

На территории приюта площадью в гектар созданы зоны для выгула, административный и медицинский блоки, в том числе хирургическое отделение, дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих. На начальном этапе работы приюта животными будут заниматься ветеринарный врач и три ветфельдшера, главный кинолог и два его помощника. По мере роста количества питомцев планируется расширять штат специалистов. Животных обеспечат двухразовым питанием.

Зимой собаки будут содержаться в утепленных будках, отметила Елена Лысенко. Вольеры будут закрываться от ветра. Кроме того, приют построен с учетом климатических особенностей.

Директор приюта рассказала, что процедура приёма животных в Mehr пока не утверждена. Ожидается, что регламент будет принят всеми сотрудниками в течение двух недель. Об этом приют сообщит в своих социальных сетях (Facebook, Instagram). Животные смогут попасть в приют по заявке граждан или службы отлова бродячих животных. Для подачи заявок планируется открыть сайт, сказала директор Mehr.

Количество новоприбывших животных, которых сможет приютить шелтер, будет зависеть от наличия мест в карантинном блоке, добавила Елена Лысенко. По её словам, он рассчитан на 16 собак. Они должны быть изолированы минимум две недели. Карантинный блок находится в закрытом помещении во избежание распространения инфекций по воздуху.

«К нам обращаются волонтеры и [указывают на свободные вольеры], просят взять собаку. Но они открытые, здесь дует ветер. Карантинный блок нужен, чтобы избежать заболевания. Если [инфекция] пойдёт по вольерам, это будет коллапс. Мы можем потерять больше, чем мы приняли», — сказала Елена Лысенко.

Команда приюта Mehr.

Всех собак, попавших в шелтер, в обязательном порядке вакцинируют от бешенства и других инфекционных заболеваний, а также стерилизуют или кастрируют.

«Мы хотим, чтобы в семьи уходили кастрированные и стерилизованные собаки, потому что, к сожалению, культуры содержания животных у нас в городах пока что нет. Человек может спокойно отпустить собаку на улице. Это нередко становится причиной появления бездомных животных», — отметила директор приюта.

Елена Лысенко добавила, что в случае попадания сюда породистых собак или животных с признаками породы, сотрудники постараются найти хозяев. Но если таковые не объявятся, по правилам приюта эти животные также будут подлежать стерилизации.

Корм.

Главный кинолог Mehr Александра Кирпа отметила, что к пристройству будут допускаться только обученные собаки. Они должны знать основные команды, привыкнуть к выгулу на поводке и банным процедурам. На обучение бродячих животных требуется более двух месяцев. Однако это необходимо для того, чтобы животным было проще адаптироваться к человеку. Если пренебречь этими требованиями, собака с большей вероятностью вновь окажется на улице, а в лучшем случае вернётся в приют. Оба варианта — стресс для животного, подчеркнула Александра Кирпа.

Обученные кинологами овчарки показывали, на что способны.

По её словам, с потенциальными хозяевами приют будет проводить собеседование. Кинологи помогут людям подобрать подходящую собаку.

«С каждой собакой будем индивидуально работать. Будем учитывать, что, например, эта собака гиперактивная. Значит, она не подойдет бабушкам. Нельзя сказать, что все собаки по прошествии работы по обучению и социализации будут одинаково всем подходить. Они все разные. Собаки могут не любить других собак, других животных, плохо относиться к мужчинам или женщинам. Это будет не такое пристройство, что „О, слава богу, руки появились!“, и мы её отдадим. Если человек хочет взять животные, мы постараемся ему подобрать такую собаку, которая подойдет ему по темпераменту, своим привычкам», — сказала главный кинолог.





Ожидается, что после пристройства условия содержания животных будут проверять волонтёры, а также сотрудники приюта Mehr. Они должны соответствовать заявлениям хозяев во время собеседования. Кинологи также смогут консультировать хозяев по телефону и давать им рекомендации о том, как нужно вести себя с собакой, чтобы увеличить её шансы остаться в новом доме.

Елена Лысенко выразила надежду на сотрудничество с Обществом защиты животных «Mehr va oqibat» в части прививания детям доброго отношения к животным. В административном здании Mehr можно проводить лекции на эту тему. Вопрос трансфера из Ташкента сейчас обсуждается.

«Мы подготовим несколько собак, которые будут хорошо контактировать с детьми, дарить им свою любовь. Дети будут понимать, что собака — это верный и преданный друг. Я думаю, у нас все получится. Но простого желания здесь недостаточно. Ведь к работе с детьми тоже нужно подходить очень аккуратно, должна быть какая-то методика», — сказала Елена Лысенко.

Сейчас шелтер находится в процессе получения статуса негосударственной некоммерческой организации. Также обсуждается вопрос строительства крематория на случай гибели животных.

Mehr относится к типу приютов ограниченного набора. Такие приюты не усыпляют здоровых и неагрессивных животных, а содержат их на протяжении неопределенного времени или до наступления естественной смерти. Усыплению в приютах ограниченного приема могут быть подвергнуты животные, страдающие неизлечимым заболеванием, испытывающие невыносимые страдания, если они не могут быть прекращены иным путем.

Гендиректор AKFA Group Камран Гуламов подчеркнул, что строительство одного подобного приюта в стране не решит проблему бродячих животных. Он выразил надежду на то, что шелтер Mehr положит начало тому, что государство и общество обратят внимание судьбы бездомных собак и отношение к ним, а также изменит образ животных в глазах людей, помогая им найти приют и новых хозяев.



